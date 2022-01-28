真有趣！黃澤林網球生涯開端竟然係咁

香港網球新星黃澤林（Coleman）再創歷史，周五（28日）與美國拍檔古蘇夏拉，贏得澳洲公開賽青年組男雙冠軍，捧起生涯第2座大滿貫！這個年僅17歲的男生，原來出身教育之家，爸爸是小學校長，媽媽是老師，卻無條件支持兒子開闢新路：「書可以以後再讀，但錯過打球的黃金年齡，就再也補不回來。」

黃澤林的生涯開端，說來有趣。當時爸爸聘請網球教練，指導7歲的姐姐，豈料姐姐臨時發燒，為了「不要白白浪費金錢」，就讓5歲的Coleman上課，結下不解之緣。他8歲初出茅廬，在本地賽獲獎無數；13歲在巴黎「發掘未來網球冠軍」錦標賽勇奪亞軍；14歲更獲邀加盟IMG（全球最大、業務範圍最廣的體育與娛樂營銷管理公司），並在Junior Orange Bowl U14封王，成為香港第一人。

Coleman的崛起並非一朝一夕，他曾在訪問透露，放學後會由下午4時練到晚上7時，若有比賽，就會加操到10時，周末更會全天候練習。雖然媽媽是老師，爸爸是校長，卻沒有迫他專注學業，反而支持他走不平凡的路：「人生有好多路可以走，只希望他盡可能發揮天份。」

正正因為家人支持，Coleman自2019年起，不斷挑戰4大滿貫，改寫香港歷史。其中，最讓港人振奮的，莫過於去年美網，他克服男單外圍賽次圈失利的遺憾，與法國拍檔Max Westphal在男雙過關斬將，贏下冠軍，成為香港首個贏得大滿貫青年組冠軍的男球手！

17歲的Coleman，未有滿足於此，去年底於拿度網球學校受訓，向「泥地王」學習冠軍態度。他分享兩人某次對話：「我曾經問他：『在我這個歲數時，你在做什麼，想什麼呢？』拿度回答：『在你的年紀，我快要贏成人組的法網冠軍了。』」拿度給予Coleman寶貴建議：「每日埋首訓練，跟從教練指導，最重要是付出所有，不要後悔。」相信這種態度，正是他不斷突破的關鍵。

手執兩「貫」的Coleman，期望在單打突破自我，打入ATP排名前300：「單打方面我還有很大進步空間。我是一名進攻型球手，喜歡上網搶攻，新一年我要學識冷靜一點，不要急。」