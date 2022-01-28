黃澤林透露轉戰成年組　目標為港戰巴黎奧運

17歲香港網球新星黃澤林（Coleman）周五（28日）於澳網青少年男雙決賽，夥拍美國球手古蘇夏拉（Bruno Kuzuhara），直落兩盤取勝，繼美網青少年男雙後，連續兩項大滿貫賽事捧盃，創下香港歷史。賽後Coleman接受記者越洋視像訪問大談得奬感受，又透露自己之後或會轉戰成年組，並專注單打賽事，目標代表香港出戰2024年的巴黎奧運。

夥拍美國球手古蘇夏拉僅兩星期，第2次一起打比賽便贏得了大滿貫，賽後Coleman坦言今屆澳網每一仗皆不容易，感到相當開心及感動。他表示原先是把集中力放在單打賽事上，可惜16強發揮不佳提早出局，幸好自己能夠重拾心情，在雙打賽事得以殺入決賽，在此特別要感謝爸爸、媽媽，以及所有香港人的支持。正在西班牙拿度網球學校受訓的Coleman，更提到賽前曾在餐廳偶遇拿度，獲得對方讚揚，並鼓勵他放鬆上陣及享受決賽。

連續在兩項大滿貫雙打賽事贏得冠軍，Coleman直言感到夢想成真，惟他透露自己之後會專注單打賽事：「之後目標希望放在單打上，參加雙打比賽主要原因是練習反應，連贏兩項大滿貫賽事絕對是意料之外，不過我認為單打比較適合自己，個人亦相對喜歡單打。」

年僅17歲的Coleman即將在6月踏入18歲，他指自己已經在青年少各項大滿貫賽事「畢業」，因此未必會出戰稍後的法網賽事，而連贏兩項大滿貫亦給予一支強心針，推動自己轉戰成年組：「很多人說青少年世界排名頭十的球手，已經擁有職業前300或400的水準，在美網及澳網證明了我有一定實力，希望在成人賽事打得更好。」

Coleman絕對是網球壇上其中一位耀眼新星，被問到會否為香港征戰9月的杭州亞運時，他馬上回答「應該會」：「代表香港的每一項賽事，我都很想參與，而其實我的最大目標是出戰2024年巴黎奧運，但短期內我同樣希望在亞運爭取好成績。」Coleman表示虎年願望是躋身男單世界排名前300名，並贏得成年組單打大賽冠軍，在下年入圍大滿貫外圍賽。