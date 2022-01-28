杜辛華荷域投祖雲達斯　冬窗史上第3

費倫天拿鋒霸杜辛華荷域周五(28日)轉投祖雲達斯，簽約4年半，據報轉會費總值7500萬歐元，成為1月轉會市場史上第3高身價球員，亦係今個冬窗最矚目轉會。

杜辛華荷域嘅轉會費包括基本6700萬歐元，另加800萬歐元獎金，人工方面年薪介乎630萬歐元至700萬歐元之間，經理人佣金亦高達1500萬歐元，總成本耗費過億歐元。

有傳媒統計，這宗轉會不但係今個冬窗最大買賣，更係歷史上冬窗轉會費第3高。史上最高係2018年巴塞簽入菲臘比古天奴，轉會費1.6億歐元，排第2係同年利物浦買入華基爾雲迪積克，轉會費7500萬鎊。

數據顯示，祖記呢單收購絕對物有所值，杜辛華荷域年僅21歲，仲有上升空間，而佢加盟費倫天拿4年，近兩年大爆發，一季半已攻入38球，屬歐洲前列，前列射手分別係利雲度夫斯基(64球)、艾寧夏蘭特(43球)、賓施馬(40球)，而且佢踢費倫都入咁多波，轉去祖記將有更多入波機會。

今次轉會亦令杜辛華荷域身價暴升，2018年費倫天拿只花200萬美元由柏迪遜買入，4年後身價超過8000萬美元，身價上升超過40倍，費倫賺到笑。