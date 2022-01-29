巴塞轉會2連擊　先簽查奧爾　再借奧巴美揚

西甲勁旅巴塞隆拿喺沙維執教下進入重建，冬季轉會窗完結前有大動作出現，「扭波王」艾達馬查奧爾周六(29日)完成體測將正式簽約，以借用身份效力到季尾，巴塞隆拿隨即再向阿仙奴提出借用奧巴美揚，如果成事嘅話，巴塞嘅前鋒三叉戟將喺1月完結後全部替換。

效力狼隊嘅西班牙翼鋒艾達馬查奧爾，周六返到佢青訓出身嘅巴塞隆拿進行體測，佢接受《TV3》訪問亦證實：「我好開心可以再為巴塞隆拿效力。」據報呢位英超「扭波王」已通過體測，將會簽約借用至季尾，而巴塞有權喺借用期結束後，以3,500萬歐元將佢買斷。

巴塞嘅增兵計劃未停止，前鋒位置原本屬意艾華路莫拉達，不過西班牙媒體指佢哋馬體會嘅談判告吹，英國《The Athletic》同西班牙《馬卡報》就確認，巴塞已向阿仙奴提出借用奧巴美揚，呢位加蓬射手依家因紀律問題被阿仙奴雪藏，離隊勢在必行，預計巴塞出手成功機會極高。

連同今個月初以6,500萬歐元簽入費倫托利斯，加上艾達馬查奧爾加盟以及斟介奧巴美揚，巴塞下半季嘅前鋒「三叉戟」將完全撤換，而拒絕續約嘅奧士文尼迪比利盛傳會喺未來3日被沙維賣走套現。