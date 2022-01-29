【蘇超】羅斯郡逆「流」大作戰

周六晚上蘇超早場賽事，羅斯郡主場挑戰榜首球隊格拉斯哥流浪，衞冕嘅格流由雲邦賀斯接過帥印之後，表現依然強勁，賽前以55分喺積分榜做1哥。格流近日再有強援加盟，由曼聯借到前場攻擊手阿密特迪亞路助陣，相信可以進一步提升球隊攻力。處於積分榜下游嘅羅斯郡，陣中頭號射手查理斯曲克今季已經斬獲9球，高踞聯賽射手榜前列，數胡有啲計，而且兩軍近4次交手全開4球或以上，中位數2.5球入球大值得再追。 ●臻贏特

直播表

周六4:45pm 澳職 西部聯 對 墨爾本城

無線85台

周六4:45pm 澳職 布里斯班獅吼 對 西悉尼流浪者

無線myTV SUPER

周六8:30pm 蘇超 羅斯郡 對 格拉斯哥流浪

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周六11:00pm 英冠 富咸 對 黑池

有線661台

周六0:00am 非國盃 喀麥隆 對 岡比亞

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周六1:30am 法足盃 蘭斯 對 巴斯蒂亞

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周六1:30am 英冠 彼德堡 對 錫菲聯

香港開電視77台、有線661/601台

周六3:00am 非國盃 布基納法索 對 突尼西亞

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周六4:00am 法足盃 馬賽 對 蒙彼利埃

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