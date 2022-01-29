港超聯　林樂勤左腳手術成功　透露養傷大計

去年在「菁英盃」賽和東方龍獅1比1一仗中，因十字韌帶撕裂要長抖的晉峰翼鋒林樂勤（Jordan），日前接受膝頭手術成功。他受訪時表示，十分渴望早日重投賽場，並透露在養傷期間的大計。

去年12月11日，晉峰在「菁英盃」以1比1逼和東方龍獅，但是役22歲的林樂勤因一記單刀擺傷膝頭，更令左腳十字韌帶撕裂，需要遠離賽場一段時間。適逢港超聯近期處於停擺，Jordan日前接受手術，他表示醫生將其「菠蘿蓋」附近的肌腱轉移用作接駁十字韌帶，結果手術相當成功，他對此感到相當鼓舞：「3至4日左右喺屋企已經可以唔使用拐杖行路！有少少心急，因為醫生話我情況理想，康復比其他人快，希望快啲跑得番同出球場。」

然而，左膝十字韌帶已並非首次受創，兩季前效力富力R＆F時，Jordan亦曾經傷及此位置，但他坦言並不擔心自己的表現會因兩次受傷而受影響：「因為今次康復做得好過上次，一來有經驗；二來我嘅決心更大。係可惜啲，因為覺得自己狀態之前都fit，不過都要提自己量力而為。」

他更透露，會藉這段康復的時間拍攝YouTube短片，希望向球迷透露香港職業球員球場內外的生活：「其實係賓科士打（英格蘭門將）啟發咗我，之前一直冇時間做，依家養傷多咗時間，所以扚起心肝做。」