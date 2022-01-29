「一姐」芭蒂女單奪冠　44年來澳洲第一人　

網球世界「一姐」芭蒂周六（29日）於澳洲公開賽女單決賽，以直落兩盤6：3、7：6（7：2）力挫美國的歌蓮絲，成為44年來首位澳洲球手主場贏得大滿貫冠軍。

25歲的芭蒂去年9月在美網32強止步後休季長達4個月，2022年第一擊即成功在阿德萊德賽女單稱后，第3次在家鄉澳洲贏得錦標。芭蒂近兩屆澳網均未能打入決賽，分別於4強及8強出局，今屆其發揮理想，4強淘汰美國的姬絲後，成為42年來首位躋身澳網女單決賽的澳洲球手。

坐擁2019年法網和2021年溫網冠軍的芭蒂在決賽迎來28歲前法網冠軍歌蓮絲，首盤世界「一姐」控制大局，狂轟5記Ace波，加上一發得分率高達94％，輕鬆以6：3取勝。歌蓮絲在第2盤大爆發，兩破芭蒂發球局，一度遙遙領先局數5：1，但芭蒂絕地反擊，連追4局至平手，其後雙方各自「保發」，比賽進入「搶七戰」。

兩人今季首次打「搶七戰」，狀態極佳的芭蒂率先連取4分，歌蓮絲靠發球得分止血，不過未能挽回劣勢，芭蒂終以7：2取勝，今屆一盤未失下，首次在家鄉捧走大滿貫冠軍，這亦是其生涯第3個大滿貫錦標。澳洲自1978年Chris O’Neil捧盃後，終於再有本地球員贏得這項大滿貫賽事。