阿布巴卡大爆發　喀麥隆顯霸氣

非國盃8強今晚展開，頭場由主辦國喀麥隆對岡比亞，「非洲雄獅」喀麥隆憑地利優勢有出色發揮，4戰取得3勝1和，合共轟入9球，前鋒阿布巴卡狀態大勇，4場都有波入，佢已有6球進帳，預料岡比亞難以招架。加上喀麥隆近6場比賽有5場上半場領先，再追喀麥隆半場勝。（Now 638周日凌晨零時直播）

喀麥隆今屆盡顯霸氣，踢咗頭兩場分組賽已經提早取得出線權，所以最後一場分組賽有所留力之下，被佛得角逼和，喀麥隆該仗上半場先開紀錄，換邊後被對手扳平1比1，可見佢哋就算半力出擊，踢法一樣好搶韁，更何況今場8強大戰，喀麥隆更加會先下手為強，力爭領先。值得一提，喀麥隆上場16強，對手科摩羅開波7分鐘已經有1位球員被逐，「非洲雄獅」大部分時間人多打人少，慳番唔少體力，相信今仗可以迅速上力搶攻。

至於岡比亞上場16強小勝畿內亞1比0，今屆同樣取得3勝1和，但僅入4球，踢法非常保守，今場遇上來勢洶洶嘅喀麥隆，恐怕難有反擊機會。事實上，雙方近兩次交鋒，岡比亞都輸波兼未能取得入球，預料今場都係捱打居多，頂唔到上半場。