【有片】曼聯新星脫「魔」首仗5分鐘即入波

周六(29日)晚蘇超羅斯郡主場打和格拉斯哥流浪3比3，忽然成為網上熱話，因為格拉斯哥流浪喺剛過去嘅周四(27日)向曼聯借用19歲新星阿密特迪亞路，呢位翼鋒今場迅速獲得正選，並且上陣5分鐘就入波，又成為另一個脫「魔」即翻生嘅好例子。

曼聯上年1月以2,500萬歐元向阿特蘭大收購阿密特迪亞路，但呢位科特迪瓦小將僅為紅魔鬼上陣9次，射入1球。曼聯上年夏天已經計劃將佢外借去荷甲球隊飛燕諾，但因為受傷未能成事，直至日前終於將佢外借去格拉斯哥流浪，為期半年。

格拉斯哥流浪領隊雲邦賀斯非常睇好阿密特迪亞路，今場立即畀佢擔正，令人大感意外。阿密特迪亞路不負所望，開波5分鐘接應傳中波，近門射入，轉戰蘇超取得夢幻開局。

阿密特迪亞路今場踢咗66分鐘，除咗射入1球之外，仲有5次嘗試扭過對手，1次具威脅傳送，並頻頻起腳射門，表現大獲好運。賽後，呢位新星喺社交網上分享球迷幫佢製造嘅圖輯，可見佢都好滿意自己演出，揚言未來賽事一定會全力以赴。

美中不足係格拉斯哥流浪今場戰至補時6分鐘，被羅斯郡逼和3比3，阿密特迪亞路未能一嘗勝果。

排榜首嘅格拉斯哥流浪將於周四(2月3日)凌晨作客第2位死敵些路迪，屆時阿密特迪亞路嘅表現肯定更加受關注。