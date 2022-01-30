【特稿】逃離魔掌！佢哋活得更好

曼聯近年大肆增兵，但唔少天價加盟嘅球星表現唔對辦，備受批評之下，會方焗住放走佢哋，加上部份老臣子亦被棄用，黯然離開，最諷刺係呢批失意軍人脫「魔」之後，卻往往可以獲得重生，似乎問題係出於曼聯身上，而非球員。

「脫魔者們」最成功例子一定係盧卡古，佢效力曼聯期間被批評得一文不值，但2019年夏天轉投國際米蘭，踢2季上陣95次射入64球，獲車路士以天價9,750萬鎊收購。同樣由曼聯去國際米蘭之後翻生嘅球員，仲有阿歷斯山齊士、艾舒利楊格。

意甲前「紅魔人」仲有基斯史摩寧，佢喺曼聯長居後備，但加盟羅馬之後，憑穩陣表現，獲得「英格蘭馬甸尼」稱號，認真遲利。

另外，安達靴里拉子2019年夏天未獲曼聯續約，呢位西班牙中場轉投巴黎聖日耳門，搵到事業第2春，捧過法甲冠軍及打入歐聯決賽。

曼聯近日先後外借安東尼馬迪爾、阿密特迪亞路，後者已經率先喺蘇超發圍，球迷都等緊安東尼馬迪爾喺西甲為西維爾建功，加上連格、雲迪碧克都準備走人，相信會有愈來愈多「脫魔者」重生。