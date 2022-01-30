新世代合演打吡爭冠　趙心童顏丙濤望捧盃過肥年

中國桌球新世代將合演打吡爭冠！世界排名第9的趙心童與有「老虎」之稱的顏丙濤，周六在德國大師賽分別淘汰禾頓及麥克艾倫，殺入決賽，這也是職業桌球史上第二次在排名賽冠軍戰上出現中國打吡。

兩位中國新星顏丙濤及趙心童近年在桌球壇表現已經令人注目，即使丁俊暉表現下滑，但外界對這股中國新勢力更見期待。剛於年尾贏得全英冠軍的趙心童，在今個大師賽盡顯氣勢，擊敗世界「一哥」卓林普躋身4強，而周六在一度落後1比3的情況下以6比3篤走禾頓，闖入個人生涯第二個排名賽決賽。

4年前才展開職業賽季的趙心童賽後坦言：「真是很奇妙，可以躋身自己第二個決賽，我會好好享受。我希望決賽可以碰到顏丙濤，因為這對中國桌球界非常重要。」

趙心童這個心願果然成真，隨後在另邊廂進行的顏丙濤與麥克艾倫合演精彩的爭逐，雙方一度打至2比2平手，特別在第10局爭持最後三個波，更加令球迷睇到目瞪口呆，顏丙濤最後成功把握機會篤入遠程的粉紅波，以6比4奠定勝局。

21歲的顏丙濤與24歲的趙心童齊闖德國大師賽決賽，成為桌球史上自2006年澳洲名將羅拔臣與英格蘭哥柏於格蘭披治賽之後，最年輕的決賽組合；而且也是中國桌壇史的歷史一天，他們是繼丁俊暉與肖國楝於2013年上海大師賽後，第二個在職業桌球決賽上出現的中國打吡戰。

明天決賽將以17局9勝制進行，冠軍可袋走8萬英鎊。去年力挫希堅斯贏大師賽冠軍的顏丙濤賽後表示：「今天我很開心，因為麥克艾倫是一個偉大球手，他是非常難對付，過去我也輸了幾次給他。」對於與趙心童爭逐錦標，這位「老虎」更加興奮:「我跟他是很好的朋友，我們常常一起練習，大家打遊戲機多年，我們時常走在一起，我們都很期待明天決賽，會好好享受。」兩位中國新星過去在排名賽只碰頭兩次，分別在2020年世界格蘭披治賽及北愛爾蘭公開賽，各勝一仗，今仗將是他們在職業場上第3次對戰。