朗尼效忠激勵士氣　打比郡讓得起

周日（30日）晚英冠頭場，打比郡主場迎戰伯明翰。雖然打比郡仍深受降班威脅，但主帥朗尼發表效忠宣言，有助穩定軍心，加上主場出擊特醒，面對近況麻麻嘅伯明翰，必藉地利搶分，讓平半照捧上盤。（有線661及601台周日晚9時30分直播）

伯明翰作客喪失波

打比郡因財政問題被扣21分，搞到依家得14分排尾2，查實佢哋27仗聯賽取得8勝11和8負，理應獲得35分，呢個分數足以穩佔中游，可見眾將仍未放棄嘅決心，主帥朗尼亦功不可沒。

呢位英格蘭史上士哥王，用盡方法搞好隊波，做好領軍工作之餘，自己畀埋訓練場費用，真係出錢又出力，仲話打比郡唔單止係一間球會，仲畀到呢座城市希望，因此會畀追尋夢想嘅小將上陣機會，近期朗尼獲母會愛華頓力邀執教，最終選擇拒絕，更發表效忠宣言，稱現時執教打比郡，對佢嚟講非常重要，確能激勵士氣。

伯明翰由另一位前英格蘭國腳保耶掌舵，不過成績麻麻，近5仗聯賽只得1勝2和2負，若果單計作客，近4仗聯賽僅得1和3負，更狂失14粒，包括造訪富咸慘敗2比6，不宜高估。打比郡雖有中場拉夫摩利臣坐波監，幸好喺自己地頭比賽特醒，近5仗聯賽主場取得4勝1負，包括擊敗般尼茅夫、西布朗等前列分子，為搶分護級唔會放過伯明翰，上盤有計。

直播表

周日1:05pm 澳職 FC悉尼Vs中岸水手

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周日3:45pm 澳職 紐卡素噴射機Vs阿德萊德聯

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周日9:30pm 英冠 打比郡Vs伯明翰

有線661、601台

周日11:00pm 非國盃 埃及Vs摩洛哥

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周一凌晨零時 英冠 卡迪夫城Vs諾定咸森林

有線661、601台

周一1:30am 法足盃 貝格雷斯Vs聖伊天

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周一3:00am 非國盃 塞內加爾Vs赤道畿內亞

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周一4:00am 法足盃 朗斯Vs摩納哥

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