C朗加入曼聯「新世代群組」想收窄代溝

曼聯球星C朗早前發火批評部份隊友比賽態度欠佳，並指年輕球員唔聽建議，紅魔鬼突然之間好像爆發內訌。不過，C朗心情平伏之後，仍然好有耐心希望幫助隊友改善表現。

英國《太陽報》指即將37歲嘅C朗為咗了解曼聯「新世代」球員想法同生活文化，加入佢哋嘅手機聯絡軟件WhatsApp群組，平日可以多啲交流，收窄代溝，增強球隊團結性。

曼聯內部人士透露：「年輕球員喜歡用WhatsApp交流，傾下平時生活趣事，講下打機心得、時尚、音樂話題，又會互相發放搞笑短片。C朗嘅年齡幾乎大過部份球員一倍，仲有4個仔女，未婚妻又大肚，佢嘅生活環境同職業生涯開始冇耐嘅年輕球員有好大分別，C朗可以透過群組了解年輕隊友想法，呢班後生仔都好開心C朗加入。」

據悉，群組內有24歲射手拉舒福特、19歲新星艾蘭加、被外借去諾定咸森林嘅20歲中場占士加拿，仲有1位比較大年紀球員係29歲連格。

不過，唔少網民認為C朗咁做似足「怪獸家長」，群組內嘅球員可能會覺得被呢位「大佬」監視，未必會講真心說話，甚至會另起爐灶，開另一個WhatsApp群組，最終C朗用心良苦卻成空。