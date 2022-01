女友控訴遭曼聯射手毒打　浴血畫面曝光

【1815更新】

曼聯發表聲明,指留意到社交媒體嘅指控,但喺事件水落石出之前,唔會再作評論。聲明最後加多一句「曼聯不會容忍任何形式的暴力」。

曼聯射手格連活特涉嫌毒打女友Harriet Robson,網上流傳女方拍低嘅影片及影相,將傷勢放上社交網,對呢位20歲新星作出控訴。

片段中所見Harriet Robson流出大量鮮血,口角爆裂,血流至胸前,傷勢非常嚴重,佢另外Post其他相片,顯示手臂亦有瘀傷。Harriet Robson喺片中話:「我要畀全世界知道,格連活特對我做過啲乜。」至於2人點解發生家暴,佢就冇講明。

除此之外,網上仲有一段懷疑都係由Harriet放出嚟嘅錄音,聲音係一段女性與格連活特嘅對話,內容係格連活特強迫女生同佢進行性行為,女生表示「I don't want to have sex」,拒絕後遭格連活特辱罵。

格連活特係曼聯近年冒起最快嘅新星,2019/20年球季為紅魔鬼上陣49場入17球,表現一鳴驚人,今季英超踢18場入5球,水準退步。

值得一提,格連活特紀律麻麻,2020年9月為英格蘭踢歐國聯作客擊敗冰島之後,格連活特同菲爾科頓一齊帶女仔返酒店玩樂,違反疫情下一系列禁令,立即被踢出國家隊。事件曝光後,當時有報道指,格連活特與Harriet Robson早於2020年5月分手,之後2人一直保持單身,到去年3月二人再度復合。