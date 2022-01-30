女友控訴遭曼聯射手毒打　浴血畫面曝光

【1815更新】

曼聯發表聲明，指留意到社交媒體嘅指控，但喺事件水落石出之前，唔會再作評論。聲明最後加多一句「曼聯不會容忍任何形式的暴力」。

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曼聯射手格連活特涉嫌毒打女友Harriet Robson，網上流傳女方拍低嘅影片及影相，將傷勢放上社交網，對呢位20歲新星作出控訴。

片段中所見Harriet Robson流出大量鮮血，口角爆裂，血流至胸前，傷勢非常嚴重，佢另外Post其他相片，顯示手臂亦有瘀傷。Harriet Robson喺片中話：「我要畀全世界知道，格連活特對我做過啲乜。」至於2人點解發生家暴，佢就冇講明。

除此之外，網上仲有一段懷疑都係由Harriet放出嚟嘅錄音，聲音係一段女性與格連活特嘅對話，內容係格連活特強迫女生同佢進行性行為，女生表示「I don't want to have sex」，拒絕後遭格連活特辱罵。

格連活特係曼聯近年冒起最快嘅新星，2019/20年球季為紅魔鬼上陣49場入17球，表現一鳴驚人，今季英超踢18場入5球，水準退步。

值得一提，格連活特紀律麻麻，2020年9月為英格蘭踢歐國聯作客擊敗冰島之後，格連活特同菲爾科頓一齊帶女仔返酒店玩樂，違反疫情下一系列禁令，立即被踢出國家隊。事件曝光後，當時有報道指，格連活特與Harriet Robson早於2020年5月分手，之後2人一直保持單身，到去年3月二人再度復合。