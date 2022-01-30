奎羅斯「悶蛋足球」行得通　埃及細水長流

周日（30日）晚非國盃8強爆發矚目大戰，由埃及火併摩洛哥。埃及喺葡萄牙籍主帥奎羅斯領軍下大踢「悶蛋足球」，即使有王牌射手穆罕默德沙拿在陣，今屆賽事入球數字都係少得可憐，連同上屆近8仗非國盃全開2球或以下；摩洛哥攻力都唔算曳，但嚟到8強階段相信會踢得小心謹慎，唔怕同埃及鬥磨，一於熱捧2.5球入球細。（Now 638周日晚11時直播）

埃及喺非國盃戰績彪炳，曾經7度封王，加上擁有穆罕默德沙拿呢位頂級射手，但今屆4仗演出毫無激情，僅入2球而失1球，沙拿只係喺對畿內亞比紹建功，至今入得一球咁大把。佢哋喺D組2勝1負以次名出線，表現唔算突出，16強同科特迪瓦悶和0比0，最後射贏12碼躋身8強，「防守專家」奎羅斯見呢招行得通，當然會繼續執行佢嘅策略，最緊要係穩住局面唔好失波，絕對唔介意悶悶哋咁晉級。

摩洛哥喺非洲實力中上，曾於1976年奪冠，2004年得亞軍已經係近年最佳成績，今屆開賽前，效力車路士嘅中場薛耶治同主帥夏利荷錫鬧不和落選。

摩洛哥驚險晉級唔敢亂攻

摩洛哥喺C組2勝1和以首名出線，16強2比1反勝馬拉維，驚險晉級，今屆賽事4仗入7球失3球，當中阿舒拉夫同保法爾各入兩粒。亦由於佢哋上仗對馬拉維先失波，一度陷入危機，今仗面對實力更強嘅埃及，唔敢再大意，必定加強防守。睇番雙方近7次交手，有6次總入球開2球或以下，今場開出細盤機會極高，再追無妨。