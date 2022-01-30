虎年願望不止站穩中超　梁諾恆新目標做「亞冠外援」

梁諾恆15歲時曾許下「踢中超」的願望，如今27歲的他帶領浙江隊衝超，兌現了兒時承諾，更為近年被疫情陰霾濃罩的香港球壇帶來鼓舞。「細佬」說：「夢想係可以憑住自己努力去實現。」梁諾恆近日凱旋而歸，與家人重聚歡度佳節，並對「虎年」充滿期盼，這位外流港將的夢想，已不止於中超。 ■圖：黃雋謙 文：林卓臻

完成中甲征途後，「細佬」近日回到和「大佬」梁冠聰成長之地－－屯門三聖邨，記者與其相約在邨內茶餐廳相見，碰巧遇到梁爸爸和主理附近海鮮檔口的親戚，一同到這家堪稱「家族飯堂」的店內進餐。「兩兄弟都係鍾意足球，以足球展開佢哋嘅人生，最緊要把握機會，畀到香港球員一點希望。」訪問期間梁爸爸一臉神氣前來搭話，手上緊握着「細佬」為他新買的智能手機。

一部手機拉近家人距離

內地與香港的嚴格防疫措施，令「細佬」和家人分隔兩地，平時只能靠視頻「遙距」相見，去季「細佬」曾試過比賽期間博到「爆缸」，鼻樑更留下的一條長長疤痕，梁爸爸翻開手機，指着「細佬」當時的受傷照片說到：「我哋都好擔心，記得佢整傷塊面時，媽咪仲話想即時上去照顧。」兒時曾隻身遠赴英國學法，「細佬」對離家生活不感陌生，但近日恢復單身的他，坦言過去一兩年漂泊在外，心態亦有所改變：「細嗰一年見唔到阿爸阿媽，好似冇人管覺得好正，但隨住兩老年紀大咗身體冇咁好，就會想多啲見面，今次比起以往去英國，感覺特別深，難捱好多。」

年初中甲升班附加賽，浙江隊兩回合計挫青島隊，相隔5年後重回頂級聯賽，季初加盟球隊隨即站穩主力陣容的「細佬」，完場一刻百般滋味湧上心頭：「每次睇番當時片段，會諗番呢一年自己犧牲咗啲乜，就好似同家人相處嘅時間。」

時間回到2020年12月底，隨前東家梅州客家完成個人外流中甲首季征途的「細佬」，回港休養後又匆匆北上，繼續外流生涯，其出色表現獲得其他球會關注，他指當時梅州拒絕過不少報價，結果浙江隊的誠意，加上自身的好勝個性促成轉會：「我喺梅州踢得唔錯，但慢慢變成Comfort Zone，最終轉投同樣係中甲嘅浙江隊，因為我唔鍾意重複做同一件事，我更鍾意呢一步踏平咗後，就向前行一步。」

「身價幾多都要做好自己」

浙江隊豪擲千萬轉會費，令「細佬」成為現時香港最高身價球員，然而他未有因此被沖昏頭腦：「我唔會因為自己依家值幾多錢就覺得自己勁咗好多，就算係1億身價，我都係要繼續堅持做好每一課訓練。」踏入虎年「細佬」亦有新期盼，港隊今年6月將出戰亞洲盃外圍賽，重披港隊戰衣，成為這位守將的心願：「上年疫情關係返唔到嚟代表香港隊，但都會睇直播，留意港隊踢成點。」兒時「踢中超」的誓言即將達成，但「細佬」未打算就此止步，其兒時偶像吳偉超當年曾隨上海申花登上亞冠賽場，梁諾恆表示除要於中超站穩陣腳外，還有更遠大目標：「依家上到中超，點解遲啲唔可以參加亞冠呢？香港人以外援身份踢亞冠，就係我下個目標。」

梁諾恆 Profile

出生日期：1994年11月14日（27歲)

位置：中堅

球衣號碼：2號

現效力球隊：浙江隊

曾效力球隊：YFC澳滌、香港飛馬、南華、富力R&F、梅州客家

大佬梁冠聰：永遠並肩作戰

與家人分開超過1年再重聚，「細佬」抵港一刻，前去接機的哥哥梁冠聰即上前相擁，用「大佬」自己話來說，一個擁抱勝過千言萬語：「隔咗咁耐冇見，我諗都係第一次。」「大佬」笑言此情此景已多次在腦中預演：「幻想時都有啲眼濕濕，對我嚟講，佢永遠係我細佬，無論佢場上幾勇悍，點樣踢人攞紅牌，佢都仲係我好可愛嘅『細佬』。」

要數近年香港球壇出色的「兄弟兵」，梁氏兄弟肯定上榜，「細佬」梁諾恆過往一直跟隨哥哥的步伐，如今更闖進大部分香港球員未曾踏足的領域，「大佬」認為任何人包括自己，都無法理解「細佬」面對的困難和挑戰，自己只能從旁鼓勵：「細個我哋成日傾偈，會話我攞到嘅嘢就等於佢攞到，反之亦然，我哋兩個永遠都係並肩而戰；除咗爸爸同媽媽外，我會比所有人更加替佢嘅成就感到高興。」