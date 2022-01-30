拿度捧21貫！澳網馬拉松決戰3:2挫麥維迪夫

拿度在落後兩盤劣勢下反勝，又創另一經典戰役。（Getty Images）

西班牙球王拿度今日（30日）在澳洲網球公開賽決賽，花了足足5小時24分鐘，終以3：2擊敗俄羅斯的2號種子麥維迪夫，繼2009年後再次稱霸墨爾本公園，捧起生涯第21座大滿貫冠軍，一舉超越宿敵費達拿和祖高域，成為「大滿貫之王」！

網壇「三巨頭」各以20座大滿貫錦標，並列史上第1，但費達拿因傷退賽，祖高域又未打疫苗，被澳洲政府取消簽證，最快達成21「貫」的機會，落在拿度身上。

不過，35歲的拿度面對年輕10歲的麥維迪夫，手感麻麻，首盤兩次被破發，以2：6先失一盤。次盤他憑著刁鑽球路，一度領先4：1，但失誤漸多，反觀麥維迪夫愈戰愈勇，開出5個Ace，把戰局迫入「搶7」，以7：6（7：5）再下一城。

當你以為拿度凶多吉少，他在全場觀眾的打氣聲下，展現韌力，與俄將一來一回打成4：4平手後，成功破發，以6：4搶回一盤。比賽的天秤慢慢改變，麥維迪夫屢與球證爭論不果，隨著體力和速度下滑，在球場也嘗不到甜頭，再輸4：6，被扳平盤數。來到決勝盤，墨爾本已是半夜12時，拿度乘勢追擊，再在第5局破發，終以7：5獲勝，盤數3：2捧起生涯第21「貫」，成為男單第一人！

值得一提的是，比賽歷時5小時24分鐘，是史上第2長的大滿貫決賽，僅次於2012年澳網決賽，當時拿度與祖高域打了5小時53分鐘，才分出勝負。