格連活特涉強姦及傷人　遭英國警方拘捕

曼聯前鋒格連活特涉嫌毒打女友Harriet Robson事件曝光之後，引起英國警方關注，並採取行動，以涉嫌強姦及傷人罪名，拘捕呢位20歲英格蘭國腳，令佢面臨牢獄之災，球員生涯或毀於一旦。

英國各大傳媒紛紛報道，警方前往格連活特價值200萬鎊嘅豪宅調查，將呢位紅魔鬼射手帶回警署問話，大曼徹斯特警區發言人表示，當得知網上流傳出一段有女性遭襲擊嘅片段及照片後，已經拘捕1名20歲男子，佢涉嫌強姦及襲擊1名18歲女學生，調查仍然在進行之中。因為私隱問題，未有公開有關人士姓名，但相信就係格連活特同Harriet Robson。

據悉，英國警方亦有派出便衣警察前往Harriet Robson屋企查問有關事件，Harriet Robson嘅爸爸向英國《每日郵報》透露，女兒嘅社交網帳戶可能被人入侵，令有關相片外洩，唔敢相信女兒有呢種遭遇，佢現時非常安全。

網上流傳Harriet Robson遭格連活特毒打嘅片段及相片，見佢口角爆裂，血流至胸前，身體亦有瘀傷。網上仲有一段錄音，內容係格連活特強迫1位女性發生性行為，所以警方今次以涉嫌強姦及傷人罪名拘捕佢。

曼聯已經發表聲明，確認格連活特唔會跟隨球隊訓練或者比賽，直至另行通知。格連活特嘅贊助商Nike表示高度關注事件，令佢面臨被贊助商解約。