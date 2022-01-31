魔性11號　格連活特或步傑斯後塵

格連活特出道初期着26號球衣，於2019/20年球季為紅魔鬼上陣49場入17球，表現一鳴驚人，上季獲得分配屬於名宿傑斯標誌嘅11號波衫，本應前途一片光明。不過，呢個冧巴似乎唔多老利，傑斯掛靴之後，安東尼馬迪爾、格連活特都着過11號，但同樣冇好下場。

安東尼馬迪爾2015年加盟曼聯時，本來着9號波衫，並有出色表現，但伊巴謙莫域來投，佢被逼讓出9號畀伊巴，改着11號，跟住盧卡古加盟亦繼承9號球衣。馬迪爾事業長期低迷，即使之後着番9號，已無法挽回頹勢，早前被外借去西維爾。

至於格連活特今次捲入強姦及傷人案，更加被網民指佢中咗「11魔咒」，因為曼聯11號前主人傑斯就係一位充分「魔性」嘅球員，佢2011年被爆同弟婦Natasha大搞不倫之戀長達8年，仲搞大女方個肚兼逼佢墮胎，

2020年11月傑斯涉嫌毆打女友Kate Greville，被英國警方拘捕，格連活特好學唔學，竟然變成另一位「魔性傑斯」。