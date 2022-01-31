「愛妻號猛籃」鄭錦興迎虎年　願望領福建挑戰甲一前4

今季甲一表現勇猛的鄭錦興，牛年事業家庭兩得意，虎年快將來臨，不知「阿興」有何大計？身兼香港籃球隊代表的他與美女主播可宜拉埋天窗後，不時見到兩公婆在社交網站「放閃」，相當甜蜜。今年「阿興」將初嚐派利是滋味，他直言心情興奮，與太太和狗狗Mallow齊齊向讀者提早拜年：「祝大家身體健康，希望疫情快點過。」

去年「阿興」與女友可宜結束9年愛情長跑，踏進人生新一頁。他在訪問中提到「想有小朋友」，期待他在虎年為我們帶來好消息！適逢農曆新年，「阿興」和可宜悉心佈置家居，購買年花和揮春，增添節日氣氛。「阿興」表示，以往新年愛行花市，今年疫情關係將減少外出，將留在家吃年糕應節。

鄭錦興前年開設健身中心，趁著賽季停擺期間完成健身教練課程，積極進修為未來鋪路。至於香港籃球的未來，「阿興」明言，要提升香港籃球水平，先要做好青訓工作。今年一月出戰元旦盃時，他就透露有意開辦籃球學校、組織活動和比賽，培育新一代籃球員。說到「虎年大計」，他確認籃球學校已進入籌備階段：「我最想擁有自己的訓練場地，希望可以盡快物色到合適的地方，所有細節討論中，希望快點有好消息。」

今季康仁福建屢有佳作，被視為有力挑戰甲一前4的球隊，36歲的「阿興」更表現回春，4場聯賽平均得15分，現排甲一得分榜第9位。踏入甲一第19個年頭，曾經歷過兩次手肘手術的「阿興」依然保持一顆熱愛籃球的心，期待賽季重開時再在場上拚搏：「今季表現更好，因為我在福建好有發揮的空間，而且我在自己的健身房做了很多針對性訓練。球隊氣氛好好，希望keep到有好的狀態及表現，爭取佳績。」