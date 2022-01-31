埃及塞內加爾攜手入4強　沙拿文尼決賽見？

周日(30日)深夜舉行嘅非國盃8強賽事，埃及憑穆罕默德沙拿1射1傳，加時以2比1淘汰摩洛哥，另1場塞內加爾亦有沙迪奧文尼貢獻助攻，以3比1擊敗赤道畿內亞。由於埃及同塞內加爾唔會喺4強碰面，意味有望兩隊上演「夢幻決賽」，球迷一定好期待出現「紅軍打吡」沙拿大戰文尼爭冠。

埃及曾經7奪非國盃，屬於奪冠次數最多嘅球隊，但今屆整體表現一般，今場開賽6分鐘因為被吹罰12碼，先失1球。幸好球星穆罕默德沙拿挺身而出，喺53分鐘近門補射入網，為埃及扳平，亦係呢位利物浦翼鋒今屆第2個入球。

雙方法時間打和1比1，需要加時分勝負，穆罕默德沙拿再次發揮王牌本色，盤球殺入禁區，妙傳畀馬莫特查斯古特射入，反勝2比1。

至於塞內加爾贏得比較輕鬆，上半場28分鐘，沙迪奧文尼精準直傳，由戴迪希奧射入打開紀錄。雖然換邊後，赤道畿內亞一度扳平1比1，但塞內加爾再由高耶迪、伊斯美拿沙亞各建一功，以3比1勝出。

塞內加爾將於4強對布基納法索，埃及將會對主辦國喀麥隆。