2支前英超球隊決戰英甲　回憶番晒嚟

周二(2月1日)凌晨有場英甲獨腳戲，樸茨茅夫主場迎戰查爾頓，雖然樸茨茅夫有地利優勢，但球隊狀態低迷，近4場聯賽都贏唔到，估計無力發圍。至於查爾頓不擅作客，想入波甚為困難。考慮到查爾頓近4場聯賽作客有3場總入球係2球或以下，今場水鬥水，寧願博中位數2.5球嘅入球細。(有線661及601台周二凌晨3時45分直播)

樸茨茅夫近期連番遭受挫折，近4場聯賽僅有2和2負，只係入咗1球，攻力非常疲弱，並且喺英錦賽輸畀劍橋聯，以佢哋嘅低迷表現，恐怕好難攻入查爾頓防線，就算有主場之利，都難以佔甜頭。

不過，查爾頓情況亦唔見好得去邊，上場英錦賽竟然互射12碼不敵英乙球隊哈特普爾，肯定對球隊士氣及信心都造成打擊。加上查爾頓近5場聯賽作客只有2和3負，今場欠缺取勝把握，既然雙方各有不足，最好博入球細。

直播表

周二3:00am 葡超 艾斯杜尼Vs費利拿

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周二3:45am 英甲 樸茨茅夫Vs查爾頓

有線661、601台

周二4:15am 法足盃 巴黎聖日耳門Vs尼斯

Now 639

周二7:00am 巴省聯 巴拉干天奴紅牛Vs古蘭尼

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