兩大勁敵祝賀拿度21貫破紀錄　

35歲西班牙網球天王拿度周日（30日）力戰5盤反勝麥維迪夫，贏得澳網男單冠軍，收獲生涯第21座大滿貫冠軍，超越費達拿和祖高域，成為史上最多大滿貫錦標的男單球手。與拿度份屬好友的費達拿特別開心，更說為兩人同處一個時代「感到自豪」。

這場男單決賽歷時超過5小時，最終拿度盤數3比2反勝麥維迪夫，時隔13年再度捧盃。拿度賽後回到更衣室，累得即時倒在地上，不過短暫休息後，他又回到健身單車上恢復運動，意志力驚人。兩位宿敵賽後亦在社交平台向拿度大方送上祝福，因「醫療豁免」簽證無效而無緣爭取「4連霸」的祖高域說：「恭喜拿度贏得第21座大滿貫冠軍，這是一項非凡的成就，你再次展現出令人欽佩的無比鬥志。麥維迪夫亦拚盡全力，從他的比賽看到熱誠和決心。」

至於術後休養中的40歲瑞士名將費達拿，為好友破紀錄感到開心：「我的好友和勁敵拿度，衷心恭喜你成為第一個贏得第21座大滿貫單打冠軍的人。幾個月前，我們還在笑對方要拿拐杖走路，你那種敬業的態度、忠誠和鬥志都很值得我們學習。我感到自豪，能夠和你身處同一個時代，以及榮幸地推動你有更高成就，這18年來你也是這樣推動我呢！我相信你今後會達成更多成就，現在就好好享受這刻吧！」