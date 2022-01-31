美斯回歸未上力　PSG難炒尼斯

周二(2月1日)凌晨法足盃16強焦點戰，衞冕嘅巴黎聖日耳門(PSG)主場硬撼尼斯。PSG仍有尼馬養傷，雖然球王美斯好番，但明顯未上力，對住防守硬淨嘅尼斯，勢必陷於苦戰，寧捧3.5球嘅入球細。(Now 639周二凌晨4時15分直播)

PSG今季坐擁美斯、尼馬同基利安麥巴比嘅夢幻組合，原本令人非常期待，可惜半季過後，3叉戟仍予人各自為戰嘅感覺，呢點主帥普捷天奴責無旁貸。

尼馬依家養緊傷，早前確診新冠肺炎嘅美斯已康復，上仗聯賽對蘭斯亦有後備落場，但明顯缺態，根據統計，美斯於法甲一共作出44次射門，可惜僅入1粒，射門轉化入球率排歐洲5大聯賽尾2，呢項數據只計5大聯賽作出25次射門以上嘅球員，堂堂7屆金球獎得主，喺水準較低嘅法甲都咁難入波，可見佢都仲未融入球隊。

另一邊廂，尼斯亦唔係善男信女，佢哋依家排緊法甲次席，各項賽事近6仗贏晒，前鋒高爾尼、多爾貝治及安迪迪洛特搵番射門鞋，係走出早前低潮嘅關鍵。

當然，尼斯防守一樣咁煞食，22場聯賽只失18粒，拍住PSG為失波第2少球隊，單計近13仗只失11粒，全開3球或以下，加上聯賽首循環曾與PSG互交白卷，於今仗淘汰賽場合必定踢得更保守，捧3.5球嘅細盤更上算。