港超聯　祝願虎年早日復工　唔好再停擺！

恭喜發財！踏入虎年，無論係咩生肖，相信每一個本地球圈持份者，新年願望都會一樣，就係早日復工，唔好再停擺！

黃智康‧香港U23中場

1999年1月25日出生‧虎

【咪發脾氣機會自然嚟】

今年雖然犯太歲，但工作上機會仍然唔少，但要好好控制個人情緒，少說話、多做事，唔愁會冇機會。只係記住要小心，因為冇吉星照，同時又有「劍鋒」同「伏尸」呢凶星阻頭阻勢，會好容易受傷，特別正月，不過都冇波踢，唔緊要啦！

莊恩安達臣‧香港隊主帥

1963年2月3日出生‧兔

【「太陽」高照仲唔掂晒？】

虎年繼續大行桃花運，人緣、人際關係都會大大改善。工作上有新挑戰就要好好把握，吉星「太陽」高照，工作上會得到男性貴人相助，成隊香港隊球員同助教團，加埋足總CEO同主席都係男人，呢次仲唔掂晒？

孫銘謙‧東方龍獅前鋒

2000年6月19日出生‧龍

【球圈EQ王唔會有問題】

新一年會得到來自遠方貴人相助，唔通係講緊新香港隊主帥莊恩安達臣？上年有吉星「太陰」照住，但今年就零吉星，要留意凶星「天哭」會令情緒易受波動，但「孫銘」係本地球圈出名EQ王，開心唔開心個樣都差唔多，應該唔會有咩問題！

翟廷峯‧冠忠南區後衞

1989年11月27日出生‧蛇

【「太陰」相助女性貴人力撐】

今年吉星「太陰」高照，有女性貴人相助，無論工作定係生活，幫到你同撐你都係女人，記得啦！今年繼續係唔辛苦唔得世間財，踢波畀心機踢、教波用心去教，努力付出肯定會有人見到。

巴辛‧標準流浪前鋒

1990年3月30日出生‧馬

「莫生」Philip關照揚名立萬

到虎年太歲相合，人緣運將比去年更加旺，而且會得到一好似「莫生」同Philip長輩貴人相助，事業上會有突破。今年仲有吉星「將星」、「三台」和「金匱」拱照，今次仲唔揚名立萬？

基華尼頓‧理文翼鋒

1991年4月23日出生‧羊

【人緣運旺到瀉等上位】

上年已經順到不得了！到虎年人緣運持續旺到瀉，好容易就會得到四方八面人幫助，隊友好樂意助攻畀佢，射波本來唔中龍都會省中對方球員入網。吉星陣容星光熠熠，包括可以逢凶化吉「月德」、旺人緣「天喜」，同埋幫到手上位「扳鞍」。

里奧‧港會前鋒

1992年4月7日出生‧猴

【有「八座」沖太歲使乜驚！】

連續兩年人緣運爆燈，深得隊友、朋友支持，轉會港會得到頂級聯賽一展所長機會；同時「NASM Certified Personal Trainer」資格，會好友Kevin物理治療診所度，開展自己專業，足證貴人人緣運持續高企。到虎年雖然沖太歲，但都唔使太過擔心，因為有吉星「八座」高照，冇問題喎！

丹恩奴域‧傑志前鋒

1981年7月27日出生‧雞

【吉星拱照會有新拍檔？】

今年人緣運會由極旺變成平穩，係要同上年比較話，會相對有平淡。幸好自己專業已經努力一段時間，好識得點去搵自己位置，加上有「紫微」和「龍德」等吉星拱照，事業上會出現新機遇，一係工種有改變，一係會有新拍檔，只要唔好太過急進，記住停一停、諗一諗先好行動。

黃梓浩‧東方龍獅後衞

1994年3月7日出生‧狗

【外來貴人駕到爭取佳績】

虎年一開始，唔多唔少仲會受到上年凶星「卷舌」影響，要切記患出口出，亦唔好同人嘈交。今年冇吉星，但就有遠方或外來貴人相助，例如新加盟外援隊友，防線上攜手合作，爭取佳績。

費利浦薩‧晉峰前鋒

1995年5月29日出生‧豬

【冇煩專注把握機會】

一直好勤力佢，將會步入貴人人緣運好好虎年！相比起其他生肖，各方面都穩定得多，唔使煩其他之下，可以專注把握機會，向更高層次目標進發，機會嚟到嗰陣，記得主動一啲。不過，今年有凶星「卷舌」，場上避免同對方球員或者球證嘈，有你數。

徐宏傑‧理文後衞

1997年1月5日出生‧鼠

【事事順境盆滿砵滿】

新一年同屬狗一樣，一粒吉星都冇，好彩凶星亦冇乜料到唔使太過擔心，只要安守本份，陣上少不必要犯規，仍然會得到會方同主帥陳曉明信任。肖鼠打工仔今年有機會升職加薪，相信「傑仔」新一年會事事順境，賺到盆滿砵滿喇！

查理史葛‧傑志中場

1997年9月2日出生‧牛

【小心身體多勞多得】

步入虎年人緣運爆升，如能好好把握，不難事業上取得突破，有機會表現自己就唔好放過。簡單講，虎年就係多勞多得啦！吉星方面，「紅鸞」和「陌越」對桃花同工作都有正面影響，但要留言小心身體，因為凶星「病符」會令人容易生病。