【官宣】林柏特教愛華頓　上任半日簽2星

冬季轉會窗周二(1日)早上結束，唔少球隊都喺轉會死線前出手買人，當中英超球會愛華頓最受注目，佢哋周一(31日)宣布獲林柏特出任新領隊，呢位英格蘭名將履新首日即發圍，連簽雲迪碧克同迪利阿里2大中場球星，誓要帶領「拖肥糖」重振雄風。

愛華頓上月炒賓尼迪斯魷魚後，周一宣布任命林柏特為新領隊，雙方簽約2年半，而林柏特第1個任務就係要趕喺剩番半日嘅轉會窗完結前增兵，球隊亦展示出重建嘅決心，成功借用曼聯中場雲迪碧克外，再簽入熱刺嘅前英格蘭國腳迪利阿里，重新打造中場雙核。

24歲嘅荷蘭國腳雲迪碧克今次以借用身份加盟半年，將會着起30號波衫，簽約後佢表明林柏特係轉會主要原因：「我同新領隊(林柏特)有好正面嘅會面，我哋有相同嘅足球見解，佢對我呢次轉會決定非常關鍵。我可以喺林柏特身上學到好多，因為佢以前都係同我踢差唔多位置，一個入好多波嘅中場。」

林柏特簽雲迪碧克仲未夠喉，轉會窗最後一刻再簽入熱刺中場迪利阿里，愛華頓證實雙方已簽約2年半，消息指今次轉會係「0」轉會費，等到迪利阿里為愛華頓上陣20場後，愛華頓先至要支付1,000萬鎊，並且根據各項浮動條款最高支付3,300萬鎊獎金。