【冬窗埋單】英超豪燒3億鎊　紐卡素不負眾望

冬季轉會窗正式落幕，雖然世界球壇受到疫情打擊，唔少球隊出現財政問題，不過英超球會依然出手闊綽，1月份合共燒咗超過3億鎊買人，當中獲沙特阿拉伯富豪入主嘅紐卡素不負眾望，單係「喜鵲」就花咗接近1億鎊增兵！

紐卡素易主後成為當今最富有球會，雖然依家排聯賽榜尾3陷降班危機，但仍然吸引到唔少好手加盟，死線日再用1,350萬鎊簽入白禮頓中堅丹般恩，連同之前簽嘅捷比亞、基斯活特、般奴古馬雷斯，冬窗總開支達9,200萬鎊，成為呢個轉會窗全球第1大豪客。

喺紐卡素嘅刺激下，英超喺冬季轉會窗總開支達3.01億鎊冠軍全歐洲，意甲雖然有祖雲達斯製造嘅「標王」杜辛華荷域，但總開支只有1.57億鎊排第2位，西甲就以6,782萬鎊排名第3位。

【冬季轉會窗開支排名】

1 英超 3.01億鎊

2 意甲 1.57億鎊

3 西甲 6,782萬鎊

4 俄超 6,611萬鎊

5 法甲 5,978萬鎊

6 德甲 5,553萬鎊

【冬季轉會窗10大轉會】

1 杜辛華荷域 費倫天拿→祖雲達斯 7,300萬鎊

2 費倫托利斯 曼城→巴塞隆拿 4,950萬鎊

3 路爾斯戴亞斯 波圖→利物浦 4,050萬鎊

4 般奴古馬雷斯 里昂→紐卡素 3,800萬鎊

5 基斯活特 般尼→紐卡素 2,700萬鎊

5 盧卡斯迪治尼 愛華頓→阿士東維拉 2,700萬鎊

7 米高蘭高 基輔戴拿模→愛華頓 2,115萬鎊

8 賓坦古亞 祖雲達斯→熱刺 2,000萬鎊

9 尤尼艾拔圖 國際體育會→辛尼特 1,800萬鎊

10 祖利安艾華利斯 河床→曼城 1,530萬鎊