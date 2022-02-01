前車路士領隊涉性騷擾多名女性　FIFA調查

曾經執教過車路士、樸茨茅夫同韋斯咸等英超球會嘅以色列名帥格蘭，近日捲入嚴重性騷擾指控，多位女士喺以色列電視台節目入面，控訴格蘭利用職權對佢哋性騷擾，包括強吻以及暴露下體靠向熟睡嘅女事主頭部，國際足協(FIFA)已表明會展開調查。

以色列第12頻道嘅節目《曝光》，日前搵到多位女性出嚟對格蘭作出指控，佢哋異口同聲話66歲嘅格蘭，經常用自己職權，話會幫助女性得到工作機會嚟進行性騷擾，控訴嘅女士包括退役女兵、模特兒同體育記者等等。

一名23歲女事主表示，2020年6月嗰陣被格蘭邀請去佢屋企，話可以幫佢搵到工作機會，但要求女事件除衫、攬佢同用手觸摸佢下體，女事主拒絕後，格蘭就強吻對方並逼佢留喺屋企過夜。最終女事主雖然同格蘭分房瞓，但起身嗰陣發現格蘭喺佢身邊，用手握住曝露嘅下體靠向佢頭部。

另外有據報係「以色列名模」同體育記者，都透露格蘭提出用工作機會換取性交，被拒絕後仍不時傳不雅訊息作出性騷擾。《曝光》節目主持Etgar表示喺調查期間，佢哋受到格蘭方面嘅恐嚇同阻攔，但Etgar就堅稱當第1個女性勇於挺身而出後，就有更多受害者願意出面指控。

格蘭喺07/08球季曾經執教車路士，並且領軍殺入歐聯決賽，亦曾擔任以色列同加納國家隊領隊，依家並冇正式執教球隊，但上年底就曾為國際足協執教明星隊，國際足協已證實道德委員會將對格蘭今次面對嘅指控作出調查。