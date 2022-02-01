港超聯　鍾俊濠離職業足球　加入足總競賽部

受疫情影響下，港超聯至今復賽無期，不少球員難免感到意氣闌珊，而晉峰後衞鍾俊濠則決定退出職業足球，轉任香港足球總會競賽部員工（Competitions Officer ），成為繼外援迪亞高後，第二位在球季停擺期間離開「粉紅軍團」的球員。

現年26歲的鍾俊濠，在去年12月經過面試後，1月中正式收到足總競賽部的聘請通知，他坦言當時純粹抱着一個「試」的心態去申請，得悉獲聘後亦考慮了大約2、3天，才決定退出職業足球：「大學、碩士讀有關體育管理嘅科目，依份工自己都好有興趣，同埋年紀唔細想穩定啲，唔想屋企人、女朋友擔心，今次係一個好好嘅機會。」

「鍾仔」在2018年大學畢業後，由於受傷患困擾，當年只能跟隨總教練何信賢成為晉峰教練團成員，第二年在西班牙籍教練艾斯達維領軍下，他才轉為球員兼助教，及後更跟隨晉峰升上超聯，一圓成為職業足球員的夢想：「讀中學、大學個陣都有諗過，但大學期間斷完十字韌帶，想法就擱置咗，之後做教練都無再諗，好彩『何sir』邀請我踢超聯。」

前年10月28日，東方龍獅對晉峰的「菁英盃」賽事，「鍾仔」下半場後備入替，上演職業生涯地標戰，經歷大傷後的他正式迎來復出。然而季尾聯賽對傑志一仗，他不慎弄傷左腳的膝蓋半月板，需要進行手術並休養數個月，雪上加霜的是「鍾仔」在季前再次觸傷膝蓋舊患，狀態不足下今季只曾兩次後備上陣，最終亦令他心灰意冷，萌生「轉行」的念頭。

即將首次離開晉峰，並轉到新崗位，「鍾仔」不忘感謝「何sir」、球會以及所有曾合作過的隊友，並直言感到不捨：「依到個個好似屋企人，做錯嘢都會體諒同即刻幫我，但出到去就要重新認識唔同嘅人、事，有啲期待但又會緊張。」「鍾仔」續指因工作衝突關係，暫時未知會否轉戰甲、乙、丙組聯賽，但自己則希望繼續跟隨「何sir」，為晉峰或大埔柏禧踢5人足球賽事；至於有關教練的工作，短期內應不會再參與。