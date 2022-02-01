艾朗藍斯投格流　勞特立大讚屬於國際級收購

21/22球季冬季轉會窗周二(1日)早上剛剛結束，當中死線日出現大量轉會，包括祖雲達斯中場艾朗藍斯，以借用形式加盟格拉斯哥流浪直至季尾。而前丹麥國腳、格拉斯哥流浪名宿白賴仁勞特立則大讚藍斯是「國際級收購」，相信他可以為球隊帶來正面幫助。

31歲的艾朗藍斯今季因傷患及感染新冠肺炎，只曾為祖雲達斯於各項賽事上陣5次，外界一直有傳藍斯在冬季轉會窗將會重返英超，但最終他卻選擇轉會至蘇超班霸格拉斯哥流浪。前丹麥國腳、格拉斯哥流浪名宿白賴仁勞特認為今次是一宗「國際級收購」：「藍斯100%有能力成為比賽贏家，他是一名具有威脅的中場，曾踢過最高水平的比賽，並帶來出色經驗，只要他能夠保持健康，至少可以在高水平上再踢兩年。」

由意甲轉戰蘇超，白賴仁勞特立坦言理解這名威爾斯國腳的決定：「藍斯正尋找一支球隊，可以贏得比賽和踢歐洲足球。沒有不尊重的意思，但般尼、愛華頓有機會參加下季歐聯嗎？他們也不會贏得獎盃。」白賴仁勞特立續指藍斯曾贏得英格蘭足總盃、意甲冠軍等獎項，又帶領威爾斯殺入歐國盃決賽周，今次加盟對蘇格蘭足球、格拉斯哥流浪必定帶來正面影響，甚至可藉此吸引更多高水平球員來到蘇超。