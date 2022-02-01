「藍武士」上力　初一好波迎擊沙特

今日大年初一，先祝大家波運亨通、財源滾滾、身體健康。虎年第一擊，有世盃外亞洲區第三圈B組榜首大戰，日本主場迎戰沙特阿拉伯。「藍武士」喺世盃外開始上力，最近4場全部贏晒，近3場仲零封對手，沙特阿拉伯雖然係亞洲一線勁旅，但近2次作客日本都輸波，今場日本可憑地利再下一城，捧主勝。（周二晚6時10分開賽）

日本喺亞洲區12強賽起步較慢，頭3戰只得3分，出線一度陷入危機，好彩其後4場急起直追，連贏澳洲、越南、阿曼同中國，取得4連勝，依家完成7輪賽事5勝2負，手握15分排B組次席，只要能夠一直壓住澳洲，就可以直接取得決賽周入場券。

上輪「藍武士」鬥中國，喺各項數據都遠勝中國，憑大迫勇也同伊東純也各建一功輕取中國，贏波過程有少少留力，畢竟今場面對同組最強勁對手沙特阿拉伯，而且首循環作客以0比1落敗，當然想報番一箭之仇。日本主帥森保一被指戰術極度保守，但反而令佢哋喺後上嘅路上，穩住後防贏波，最近3場世盃外都零封對手，對沙特阿拉伯可照辦煮碗搶分。

沙特阿拉伯現時以6勝1和19分，比日本多4分排榜首，亦比第3位的澳洲多5分，出線機會仍高，因為沙特最後兩場分組賽會作客中國及主場鬥澳洲，今場鬥日本唔會過分進取，相反日本最近兩次主場鬥沙特全勝，今場有主場球迷打氣下，士氣更高昂，全力以3分進發，推介日本主勝。