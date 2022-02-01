港超聯　祝「大佬」＆Diamond永結同心！

於2021年2月2日，向女友Diamond求婚成功的東方龍獅後衞「大佬」梁冠聰，在一年後的2月2日亦即是大年初二，正式榮升人夫！一對新人周二(2日)中午，會於九龍半島酒店舉行註冊及大婚儀式，但由於一列抗疫措施，擺酒等「下半場」賽事將要擇日重賽。「大佬」、Diamond，祝百年好合、永結同心！

「大佬」是職業足球員，同時又是青訓教練，以及在now擔任足球評述員；而Diamond乃賽馬會青少年體育記者訓練計劃出身，現於有線任職體育主播。兩人均屬香港體育圈的一分子，由拍拖開始，自然擁有無數共同話題。「由於我哋嘅工作性質都差唔多，好多時都要面對鏡頭、觀眾和球迷等等，彼此都好明白大家工作上嘅需要同難題，自自然然亦成為咗我哋嘅互相推動嘅動力。」「大佬」分享道。

但一個now、一個有線，曾否為兩人的感情帶來衝擊？「哈！哈！唔會啦！我係評述員，佢係主播，都冇衝突。反而因為體育令我哋有唔完嘅話題，好似之前東京奧運咁，我哋就喺同一天空下，為呢個體壇盛事打拚，係好珍貴嘅一段經歷嚟。」

新正頭，不知「梁生」、「梁太」有甚麼新年願望呢？「最緊要係身體健康，出入平安。我哋亦好希望疫情盡快過去，我可以再喺球場比賽，佢再喺球場探訪，一切回復正常。」祝「梁生」、「梁太」心想事成、萬事如意。