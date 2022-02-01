沙拿文尼晒合照 　暗示在非國盃決賽相遇　

英超球隊利物浦一對前線孖寶沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿，分別率領塞內加爾及埃及殺入非國盃4強。而8強時兩人更在球員通道上合照，似乎在向外界暗示決賽將會上演「紅軍打吡」。

非國盃8強開賽前，塞內加爾及埃及陣中主力沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿，率先在球員通道上合照，笑得相當燦爛，最終兩隊順利獲勝闖入4強，這對「紅軍」孖寶只差一步便能在決賽相遇。塞內加爾將於4強面對布基納法索，而埃及則硬撼主辦國喀麥隆。射手沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿今季在利物浦表現出色，並成功將勇態延續至非國盃，兩者暫時在今屆賽事，分別同樣貢獻2入球、1助攻。

另外塞內加爾於今屆非國盃「守多於攻」，雖然暫時5仗只失1球，屬失球最少的球隊，但有球迷卻批評踢法欠華麗，4強前夕沙迪奧文尼接受了傳媒訪問，表示理解大家的想法：「當然我知道人們總是希望看到漂亮踢法，不斷試圖創造進攻機會及入球，這很正常。但作為一名足球員，假如最終無法取勝，也是沒有意義的。」

身為前鋒的文尼，更坦言不介意為捧盃改變自身踢法，參與更多防守工作：「這是我的工作（出任所有位置），對於球隊來說，確保贏得比賽更重要，為了取勝球員必須竭盡全力，作出所有必要的犧牲。」上屆非國盃決賽，塞內加爾不敵阿爾及利亞屈居亞軍，文尼認為西非球員近年的確進步了不少，相信球隊能夠連續兩屆躋身決賽：「我們有足夠的時間來準備、觀看視頻並進行改善，這很重要。」