卜聿揚望擺脫巨人標籤　罕有談及理想對象

快高長大、步步高升、福星高照……高，是拜年最常見的字眼之一。適逢初二，我們找來身高2米08的卜聿揚，逛逛花墟，聊聊關於高的迷思。「𡃁仔咁高，最啱搬花！」花檔老闆看中「阿卜」的身形，可惜這個20歲出頭的後生仔，一門心思放在籃球上，年花「邊朵打邊朵」也分不清。他最希望擺脫巨人的名字，用實力證明自己「唔只得個高字」。

記者：2米08……點解可以咁高？

阿卜：我唔知喎！爸爸米八幾，媽咪米六幾，都唔算好高，可能唔係親生（笑）。不過我一出世已經高過Average 20%，媽咪擔心有病，仲帶我睇醫生，好彩冇病冇痛！我發育期冇特別飆高，人哋一年10cm，我都係10cm，可能「高在起跑線」，一路冇拉近距離。

記者：自私問，有乜嘢長高秘訣？

阿卜：我冇呢種掙扎，真係唔知喎。我聽過人食中藥、飲奶、早啲瞓，但我讀書嗰陣好夜瞓。啊！唔好揀飲擇食，同埋多做運動囉！我細個乜嘢都玩，網球、羽毛球、游水、劍擊……劍擊攞過獎添。淨係唔打籃球，個個叫我打，專登反叛。

記者：學生時代，有冇特別待遇？

阿卜：我中一已經米八，排隊矮至高排，一定排最後，班房又係坐最後。老師成日叫我擦黑板，但我會諗盡辦法拒絕。

記者：衣食住行有冇不便？

阿卜：我着48號鞋，都幾難買，就算有，都唔係我鍾意嗰款。褲有我長度，但通常畀大肥佬着，腰圍好闊，要用皮帶，或者綁實褲頭帶。床唔可以買現成，要訂造，不過傢俬鋪都有呢個服務，Ok嘅。

記者：頭先行花墟，聽到好多人問，你係咪打籃球……平時都有陌生人問你？

阿卜：有好多！細個反叛，答唔係，依家唯有答係。同埋好鍾意問我幾高，個Range好大，有啲問有冇三米，有啲問有冇米八。可能對老一輩，米八已經好高。

記者：理想對象有乜嘢條件？

阿卜：身高唔係考慮因素，講真，米五同米七唔係差好遠，可能有時睇唔到佢啫（笑）。條件啊？頭髮長長，心地善良。

記者：身高幫唔幫到你識女仔？

阿卜：哇！我唔知喎。基本上我出街，邊個都會望，我唔知佢哋覺得「好高好型」定「好高好怪」。（有冇女仔Approach？）女仔講嘢唔信得㗎！

記者：高有乜嘢好處？

阿卜：茶餐廳姐姐畀多碗湯計唔計？比較少蕩失路，就算同朋友走散，都冇咁驚，同埋有藉口唔玩機動遊戲。記得中三，第一次去海洋公園，有個遊戲叫翻天覆地，好似鐘擺咁，360度轉嚟轉去，我啱啱好過咗米九五，唔使玩。

記者：傳媒經常形容你係「巨人」，你鍾唔鍾意？

阿卜：其實唔太鍾意人用身高標籤我。不過可能係我問題，喺球場只有呢個特徵，如果有更引人注目嘅嘢，例如球球三分入晒，就有第二個名。

記者：除咗身高，有乜嘢優點？

阿卜：正義、善良、孝順……好多人讚我唱歌好聽，高音甜、中音準、低音勁！（沖涼唱歌？）邊有人沖涼唔唱歌㗎？其實叫我「東方歌王」，或者「東方學友」都好。

記者：新年鍾意食邊款「糕」？

阿卜：你都幾夾硬喎。我鍾意蘿蔔糕，唔鍾意年糕，黐埋一舊好核突。桂花糕、大菜糕都唔識欣賞，太甜。

記者：虎年願望係乜呢？

阿卜：希望肺炎盡快離開，大家健健康康，做自己想做嘅嘢。我哋快啲有波打，遠離傷患。

敢想敢拚爭做第一中鋒

說回籃球，甲一處子季暫停，卜聿揚的心情可想而知：「很失望，失去進步的機會，也無法檢視進度，表現自己。」他透露，東方龍獅安排了跑步和重量訓練，讓球員維持體能，盼新年重返球場，繼續衝擊冠軍。

「除了冠軍，我想證明自己是香港最好的內線球員。」沒有之一。南華有第一中鋒惠龍兒，永倫有賀斯福，還有其他大個子洋將，阿卜這樣說，好像有點異想天開，但作為運動員，就要敢想：「不論對本土或外援，都要爭做最好的。」他稱最迫切需要改善的，是心態：「有時會沖昏頭腦，做不到部署。表現不好，又會鑽牛角尖。保持鬥心的同時，不要流於衝動，宏觀點看比賽。」