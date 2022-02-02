A山起孖救國　智利出線未絕望

周三(2日)凌晨世界盃外圍賽南美洲區賽事，智利33歲老將阿歷斯山齊士無懼高原氣候，個人梅開二度，協助球隊作客以3比2擊敗玻利維亞。智利贏波之後，僅落後第4位烏拉圭3分及第5位秘魯2分，仍然有機會爭出線。

開賽14分鐘，阿歷斯山齊士主射罰球入網，為智利打開紀錄，玻利維亞靠中堅安奴巴頂入角球扳平1比1。

換邊之後，智利佔上風，伊斯拿貢獻2次助攻，造就21歲小將紐奴斯及阿歷斯山齊士各入1球，領先至3比1，即使臨完場前，被玻利維亞追至2比3，都無礙全取3分，智利現時有19分在手，排第6位。

另外，烏拉圭以4比1大勝委內瑞拉，2位名將卡雲尼、蘇亞雷斯各入1球，烏拉圭有22分，升上第4位。至於秘魯主場逼和厄瓜多爾1比1，以21分排第5位。

南美洲前4位可以直入世界盃決賽周，第5位需要踢強加賽，智利剩下場2場外圍賽，將於3月尾分別對巴西及烏拉圭，當中以最後1輪對烏拉圭最為關鍵，或者會直接決定決賽周入場券誰屬。