老字號打吡！些路迪乘勇奏凱「哥」

周四（3日）凌晨蘇超上演「老字號打吡」，些路迪主場迎戰「1哥」格拉斯哥流浪。上季格拉斯哥流浪稱霸蘇超，不過今季季中主帥謝拉特離隊下，流浪嘅穩定性出現下滑。些路迪喺澳洲名帥普斯迪高路帶領下愈戰愈勇，歇冬後將榜首差距由6分收窄至2分，今仗奏凱即可登上榜首，戰意高昂，主場出擊有望開W。（Now 639周四凌晨3時45分直播）

格拉斯哥流浪近日積極增兵，繼借用曼聯新星阿密特迪亞路後，轉會死線日再獲艾朗藍斯加盟，不過呢位威爾斯中場表示今仗趕唔切披甲，唔可以喺呢場大戰助球隊一臂之力。流浪喺歇冬後狀態下滑，近3場聯賽兩度失分，王牌前鋒摩尼路斯因為代表哥倫比亞踢世盃外缺陣，更令球隊實力大減。

近5仗贏晒唔怕格流

些路迪雖然亦有日本前鋒前田大然為國家隊比賽缺陣，不過球隊整體狀態佳，祖達、阿巴達等前鋒一樣有能力分擔數胡重任，而且些路迪近5仗全勝，近13場賽事有12勝1和不敗佳績，氣勢相當驚人，主場出擊更加信心十足，主勝可期。

直播表

周三4:45pm 澳職 西悉尼流浪者Vs珀斯光輝

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周四1:45 比甲 哥治Vs安特衛普

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周四3:00 非國盃 布基納法索Vs塞內加爾

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周四3:45 蘇超 些路迪Vs格拉斯哥流浪

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