「鄧謝配」勁敵吳柳螢宣布新拍檔　下月德國賽試牛刀

馬來西亞羽毛球「混雙專家」吳柳瑩虎年迎來新拍檔，近日宣布與同胞王耀新成為新組合，希望在球場上再尋「第二春」突破，而「新瑩配」已報名參加下月的德國公開賽，作為合伙後的首項正式賽事。

32歲的吳柳瑩曾與陳炳順奪得里約奧運混雙銀牌，二人的世界排名最高攀至第3，但這對馬國經典組合自從2021年世界羽聯世界巡迴賽總決賽後，便分道揚鑣。拆夥後吳柳瑩一直物色拍檔，最終決定與年輕她5歲的王耀新合作。王耀新本身主項是男雙，目前與張御宇世界排名第11位，他期待與吳柳瑩在混雙的鍛鍊能有助提升自己的技術。至於大賽經驗豐富的吳柳瑩則樂以前輩身份帶領「新瑩配」，她坦言二人尚在磨合的初段，明白到要練出好的默契不是容易，會一步一步看。除了已決定參加3月的德國賽外，之後的全英賽也是他們的考牌戰，她不諱言長遠一點的目標是巴黎奧運會。

以往香港混雙組合鄧俊文及謝影雪屢次與吳柳瑩及陳炳順組合在大賽交鋒，吳柳瑩絕對是「鄧謝配」的勁敵之一，兩個組合的世界排名相若；去年東京奧運第一圈賽事，雙方又試過碰頭，結果「鄧謝配」以2:１勝出。現在吳柳瑩換了拍檔，相信在不久的將來會再遇「鄧謝配」，且看到時會擦出甚麼火花。