一種情況　曼聯最快下月聘請普捷天奴

曼聯正在物色下季新領隊，巴黎聖日耳門(PSG)教練普捷天奴屬於熱門人選之一，根據法國媒體《Telefoot》爆料，如果PSG下月歐聯16強被皇馬淘汰，管理層就會解僱「肥普」，屆時曼聯就可以提早邀請呢位49歲阿根廷名帥執教。

據悉普捷天奴2021年1月執教PSG以來，並未獲管理層太大信任，上季失落法甲冠軍後，曾經傳出佢會被炒。PSG日前喺法足盃16強出局，帥位再次響起警號，如果PSG歐聯16強出局，普捷天奴就冇得留低。

PSG將於2月16日凌晨歐聯16強首回合主場對皇馬，3月10日凌晨作客踢次回合，屆時將決定「肥普」命運。法國傳媒指普捷天奴向友人透露，一旦PSG歐聯出局，自己下季應該唔會留隊。PSG亦已有換帥計劃，炒普捷天奴之後，就會聘請施丹接手領軍。

普捷天奴即使下台，亦不愁冇去處，最大機會加盟曼聯，因為紅魔鬼傳奇主帥費格遜好欣賞佢，相信只要「肥普」離開PSG，曼聯就會立即出手招攬佢，希望盡快確定新帥人選，以便備戰下季賽事。