文尼下半場嚟料　塞內加爾半和旺氣逼人

非國盃進入4強白熱化階段，周四（3日）凌晨率先有布基納法索硬撼塞內加爾。塞內加爾防守了得，開賽至今5仗僅失1球，面對牌面較弱嘅布基納法索，自然被睇高一線；布基納法索今屆全憑硬淨防守踢出驚喜，睇番雙方近年3次碰頭皆和氣收場，而且近7次對賽全開半場和，半場和追得過。（Now 638周四凌晨3時直播）

塞內加爾華麗陣容喺非洲數一數二，艾度亞文迪、高列巴尼、保拿沙亞、艾度迪亞路、伊祖沙古爾及沙迪奧文尼等，位位均效力歐洲頂級勁旅，實力超班。佢哋今屆賽事踢咗5場僅失1球，係今屆失波最少球隊，不過由於前線過於倚賴沙迪奧文尼，上半場容易畀對手看管，因此經常出現久攻不下情況，要等對手下半場體力下滑後，先可以打開缺口，難怪今屆5仗有4次上半場同對手互交白卷。

布基納法索防守硬淨

今屆非國盃4強入面，布基納法索無疑牌面較弱、名氣亦最低，球員主要來自歐洲二線聯賽及低組別球隊，阿士東維拉翼鋒貝特蘭查奧爾喺英超甚少上陣，球隊整體質素唔算突出。不過佢哋士氣十分好，加上有自知之明，每每專注做好防守，今屆所失4球，有3球係12碼，另一球就係自己擺烏龍，可見防守相當硬淨。更重要係佢哋3場分組賽、16強對加蓬及8強對突尼西亞都能先開紀錄，令到塞內加爾初段必加強戒備，估計開出半和機會唔細。