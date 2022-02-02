迪科爾重返新特蘭　念念不忘抗癌鬥士洛維利

39歲英格蘭老牌射手迪科爾，早前宣布離開蘇超格拉斯哥流浪，並在職業生涯最後階段重返英甲新特蘭，協助球隊爭取升班。「黑貓」新特蘭隨後更承諾，會將每張售出門票的1英鎊收入，捐給與迪科爾關係密切的洛維利基金會(Bradley Lowery Foundation)。

年僅6歲的新特蘭小球迷洛維利(Bradley Lowery)，於2017年7月初不敵病魔離世，但生前其勇敢抗癌事迹感動全球，更令他與迪科爾結緣，甚至成為最佳朋友。當年仍在英超為新特蘭效力的迪科爾，對洛維利十分愛護，曾多次於世界盃外圍賽、英超等賽事手抱他進場，更多次到醫院探望及鼓勵對方，而這名抗癌小勇士最終逝世，亦令迪科爾相當傷心。今次「黑貓」這個窩心的慈善舉動，絕對能令所有人再次緬懷洛維利。

2015年起曾為「黑貓」效力3個球季的迪科爾，於各項賽事上陣93場，射入37球及交出4次助攻，今次再度加盟這名前鋒亦坦言感到無比興奮：「我控制不了面上笑容，之前我一直收到很多球迷信息，說仍記得我說過一定會回來，的確上次離開時，我還沒準備好。」迪科爾續指目前排在英甲聯賽榜第3位的新特蘭，升班機會很大，自己很期待與球隊一同前進。