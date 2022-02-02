仔女來港共享天倫樂　艾斯達維過開心新年

新冠疫情未見減退，很多隻身來港的外國職球員，整季承受着與家人分隔兩地之苦，晉峰西班牙籍主教練艾斯達維（Joan）便是其中之一。幸好女兒（Alexandra）、兒子兼晉峰中場艾斯達維（Joan JR），於去年年尾先後來港，讓他一嘗在農曆新年享受甜蜜的天倫之樂，Joan不禁直言：「這是我在香港的最好時刻！」■圖、文：李浚湣

由於疫情關係，晉峰主教練艾斯達維上季孤單一人留在香港，艱辛滋味只能獨自承受，因此在去年夏天暑假返回西班牙休息時，就讀大學的兒子Joan JR主動提出趁「Gap Year」來港一年，他解釋道：「當然掛念父親，疫情期間只能透過Facetime見面，同時我希望成為足球教練，能在身旁親身感受他怎樣帶隊，必定獲益良多。」對於兒子這次決定，身為父親的Joan自然十分支持，相信他能夠在香港提升英語能力，並累積更多足球上的經驗。

「父子兵」拍住上機會難逢

年僅21歲、首度成為職業足球員的中場Joan JR，今季以跟操形式加盟晉峰，在父親領軍下暫時曾後備上陣3次。父親Joan笑言這是自5歲後再次與兒子攜手合作，是一次難得的體驗，「我對他的表現感到高興及驚喜，尤其在態度上，無論訓練或者比賽，他都會竭盡全力，值得其他球員學習。」Joan JR亦認為經過多個月的規律性訓練後，自己表現愈見進步，同時對首次在港超上陣感到開心。

除了兒子外，Joan年僅18歲的女兒Alexandra亦於去年12月來港。剛剛中學畢業的Alexandra為了陪伴父親，毅然選擇申請學生簽證來港3個月：「去年父親獨自在港很久，我很掛念他，這次機會可能一生人只有一次，當然會掛念西班牙的家人及朋友，但我十分喜歡香港，以及享受與父親及哥哥一起生活。」她續指父親與哥哥在早上出外訓練期間，自己會留在酒店完成網上課程，把握時間學習英語。

女兒充當小助教幫到手

在父親及哥哥耳濡目染下，Alexandra從小便經常觀看足球比賽，來港後除了在球季停擺前入場支持晉峰，Joan透露女兒更會在賽後製作短片，分析球隊表現及踢法：「她喜愛並了解足球，是我的『小助教』，每次她都能正確指出問題所在，幫助我不少。」然而由於Alexandra的學生簽證即將到期，她在3月19日便要返回西班牙，以應付考試及繼續大學生涯。Joan自2019年來港後，疫情下只能在暑假才能與家人短聚，他坦言今次經歷對自己意義重大：「我現在心裏感到無比平靜、專注，因為此刻暫時不需要擔心他們，對我作為父親或教練，同樣有正面影響。」

父親艾斯達維檔案

姓名：Joan Esteva Pomares

國籍：西班牙

出生日期：1973年9月24日（48歲）

曾執教球會：Sant Cugat（業餘聯賽）、Sporting Mahonés、CE Constancia、CD Castellón、UE Sant Andreu、CE Europa（西班牙乙二級聯賽）、UE Figueres（西班牙丙級聯賽）

兒子艾斯達維檔案

姓名：Joan Esteva

國籍：西班牙

出生日期：2000年7月7日（21歲）

司職：中場

球衣號碼：21

現效力球隊：晉峰