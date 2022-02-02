劉慕裳感恩再角逐傑運　新年忙備戰冇得收爐　

美國最有新年氣氛的地方是在哪裡？劉慕裳（Grace）搞笑地說：「ig最有氣氛！」目前身處美國邁阿密的Grace正積極備戰世界一級空手道超級聯賽（阿聯酋站），大年初一都要「開工」的她不忘向讀者拜年，更親自提筆送上精美賀年卡：「祝大家虎年進步，健健康康，事事順利！」

為備戰東京奧運，劉慕裳在疫情期間曾長達18個月於美國特訓，最終創下歷史，贏得香港首面空手道獎牌。不過，她還未好好慶祝就要備戰11月的世界錦標賽，然後是12月的亞洲錦標賽，2021年第一個「假期」，竟要等到12月，忙到連自己的生日都沒有時間慶祝。最終她在這3個大賽均贏得銅牌，讓香港人見證其世界級實力，推動她繼續前進。「獎牌令我更加確定訓練方向，作為運動員，健健康康當然最好，但有時候也要學會與傷患共存。我常說爭取獎牌『轉色』，但目標歸目標，能夠取得獎牌已經要感恩。」

2021年度香港傑出運動員選舉中，Grace在公眾投票排名女子運動員第4，有機會連續第2屆贏得「傑出運動員」獎項，寫下生涯另一個里程碑，她興奮地說：「還記得之前訪問，我曾經講過：『這項榮譽很難得到，可能要在奧運奪牌才能有機會。』，很高興能以奧運銅牌成績再角逐這榮譽。」今年這個「香港體壇奧斯卡」選舉制度由以往的「8傑」獎項，改為選出男、女子運動員各5人，問到Grace傑出男子運動員的「心水」，答案呼之欲出：「我很希望有機會可以與哥哥（劉知名）一同得到這殊榮。」

Grace現時於美國邁阿密訓練，為2月18至20日舉行的空手道超級聯賽阿聯酋站作準備，爭取入圍世界運動會。雖然無緣「收爐」，但Grace表示會趁休息時間上網看賀歲片應節，大家不妨為她打打氣！