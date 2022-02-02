誰是網壇GOAT？麥恩萊唔睇好費天王反Cup野獸

誰是網球壇最偉大球王？這一直是網壇熱論，隨着西班牙「野獸」拿度日前在澳網決賽大逆轉成功，勇奪個人第21座大滿貫錦標後，很多評論認為拿度已超越費達拿及祖高域，包括美國名宿麥恩萊也公開表示，他認為費達拿能再捧四大滿貫的機會渺茫。

澳網賽前，三大天王 費達拿、拿度及祖高域都分別擁有20座大滿貫，在G.O.A.T（Greatest Of All Time）的討論上可謂各有千秋，難以選出誰是最偉大。然而，35歲的拿度剛於周日澳網男單決賽中，克服了落後兩盤的劣勢，最終反勝麥維迪夫而封王，令他壓過另外兩位球王，成為史上大滿貫之王。賽後他收到費達拿的祝賀，令他大為感動，這位瑞士球星表示:「數月前我們還在閒聊中，談到我們之間誰能再突破，你的竭力表現、你的無比耐力及你的精神實在太奇妙了，這亦推動着我及世界上無數的人。」

拿度對於費天王的讚賞也表示十分感動，畢竟他們與祖高域難得地生於同一時代，互相競爭及推動着大家，形成三雄鼎立的局面。若大滿貫總數是作為G.O.A.T的最重要考慮，40歲、年紀最大的費達拿能否再登頂，實在令人懷疑，畢竟他被膝傷困擾多時，何時復出還是未知之數。網壇名人堂人物麥恩萊於《Eurosport》中分析三巨頭的未來，「我認為祖高域仍處於當打階段，要挑戰王座還是很有機會；但我就很懷疑費達拿能否再問鼎四大滿貫，畢竟他的膝蓋將成為一大阻力。但講到最後，我其實最想看到他們三人離開球壇時，所得的大滿貫數是一樣的。」