近3個月第一戰　普巴周末復出踢英足盃

曼聯迎來好消息，因傷缺陣3個月嘅中場球星保羅普巴已經克服傷患問題，並操起狀態，可望復出踢周六(5日)凌晨英足盃第4圈主場對英冠球隊米杜士堡。

保羅普巴上年11月參加法國國家隊集訓期間整傷大腿，原本以為只需要抖8星期，但康復進度比預期慢，結果至今已經缺陣3個月，換言之，曼聯改由蘭歷克執教後，佢仲未試過喺呢位德國名帥指揮下比賽。

幸好28歲嘅保羅普巴傷勢已經痊愈，早前歸隊並可以進行整課操練，加上近2星期英超休戰，令佢有更多時間操起狀態，現時已經恢復得七七八八。

英國傳媒指，曼聯看守領隊蘭歷克將於當地時間周五(4日)早上決定是否批准普巴出戰米杜士堡。保羅普巴今季僅為曼聯上陣13次，並未取得入球。

雖然盛傳保羅普巴已經決定今夏約滿後，以自由身離隊，令人懷疑佢是否會為紅魔鬼賣命，但據悉佢同蘭歷克進行咗數次會談，雙方對於結果都感到正面。蘭歷克亦認為就算普巴想離隊，都會把握今季餘下時間踢出好表現，吸引其他球會簽佢，所以信任普巴會全力以赴，未來賽事會派佢上陣。