12福虎鴻圖大展　本命年一樣掂？

球壇唔少球員都係虎年出生，今年好多24歲，事業及狀態都處於高峰，正值虎躍龍騰，亦有唔少即使36歲，場上表現仍然虎虎生威。呢批球星嚟緊除咗協助所屬球隊於聯賽力爭佳績，唔少仲有機會出席冬天舉行嘅世盃決賽周，與列強展開龍爭虎鬥。

耶堅等行大運

「虎帥」耶堅上年8月接任瑞士國家隊領隊之位，立即面臨大考驗，領軍衝刺奪取世盃決賽周入場券，呢位47歲少帥雖然之前大部分時間僅執教瑞士本土球隊，但去到國際賽舞台一樣有料到，兩戰歐國盃冠軍意大利，都力保不敗，包括次循環作客，避過被絕殺，最後更加力壓意大利，取得首名直接出線資格。耶堅有實力又有運行，加上今屆世盃決賽周喺虎年舉行，相信佢應該有一番作為。

紐亞寶刀未老

已經35歲嘅紐亞寶刀未老，仍然係球會同德國國家隊嘅必然正選，公認嘅世界最佳門將之一。據報拜仁慕尼黑已經決定同佢續約到2025年，意味紐亞至少會踢到39歲！虎年紐亞繼續向住各大錦標進發，除咗德甲同歐聯冠軍之外，卡塔爾舉行嘅世盃決賽周亦係紐亞主要目標，今屆賽事有可能係佢最後一次出戰世盃，當然希望喺「本命年」再嘗捧盃美夢。

富安健洋大展身手

日本球員近年喺歐洲球壇愈嚟愈吃香，富安健洋就係英超人氣球員之一，佢上年由博洛尼亞轉投阿仙奴後，立即成為球隊右閘不二之選，出色表現更被譽為英超其中一位最佳右閘，表現超乎預期。只有23歲嘅富安健洋喺日本國家隊係正選中堅，球隊依家正爭逐世盃決賽周入場券，如果日本順利晉級，呢位「東瀛之虎」有望喺世界舞台大展身手。

沙治奧拉莫斯重現風采

上年係沙治奧拉莫斯足球生涯出現重大變化嘅一年，效力皇家馬德里16年嘅佢毅然轉戰法甲，加盟另一班霸巴黎聖日耳門。沙治奧拉莫斯嘅法國生涯開始得麻麻，長期養傷之後亦未拎到正選位置，不過近期開始有起色，上場聯賽就攻入佢轉會後第1個入球，重現球壇最強「帶刀侍衞」嘅風采。巴黎聖日耳門虎年最大目標係歐聯冠軍，沙治奧拉莫斯嘅豐富經驗會係球隊寶貴財產。

祖利斯古迪大放光芒

呢位法國中堅上年行運一條龍，入選國家隊兼且有份出戰歐國盃決賽周，佢喺西甲嘅表現同樣大獲好評，成為車路士領隊杜曹嘅頭號獵物。據報「藍戰士」已經同西維爾差唔多傾掂，今個夏天會用6,000萬歐元轉會費收購祖利斯古迪，將呢位年輕中堅打造成球隊防線核心，祖利斯古迪體能、速度同頭槌都唔差，絕對有能力適應英超體力化踢法，虎年有望大放光芒。

阿歷山大阿諾特鴻運當頭

阿歷山大阿諾特於牛年確係幾黑仔，臨歐國盃開打前因傷退隊，錯過英格蘭歷史性殺入決賽嘅重要時刻，早前更確診新冠肺炎。不過阿諾特明顯擺脫上季嘅小低潮，單計英超，佢保持出擊力強風格，今季已貢獻10次助攻，位居助攻榜榜首，以右翼衞身份非常難得，而且防守亦少咗甩漏，啱啱協助利物浦殺入英聯盃決賽，佢上年亦同紅軍續約，更揚言寧願掛靴都唔叛投死敵曼聯，咁忠心虎年隨時「紅」運當頭。

馬田奧迪加特虎王發威

2015年以15歲之齡入選挪威嘅馬田奧迪加特，上年更榮升隊長，雖然佢年少成名，但多年來都畀皇馬當人球咁不斷外借，不受重用。直至上季季中被借到阿仙奴，表現不俗，更獲呢支英超球隊正式提出收購，佢感受到尊重嘅同時，亦想結束人球生涯，因此毅然加盟兵工廠，更以中場核心身份，屢有入波及助攻，終於可盡展所長，加上挪威無緣今年世盃，「虎王」必定喺「本命年」全力為阿仙奴搶下屆歐聯入場券。

文路爾盧卡迪利聲價十倍

「猛虎」文路爾盧卡迪利原本寂寂無聞，上年歐國盃初段趁住馬高華拉堤受傷，先喺分組賽對瑞士梅開二度，再於16強對奧地利後備入替，幫意大利搶番中場優勢，協助球隊於加時贏波，最終「藍衣兵團」事隔53年再奪歐國盃。盧卡迪利亦一登龍門，從薩斯索羅轉投班霸祖雲達斯，並逐漸搶到正選席位，盧卡迪利打法全面，搶截及後上埋門都好耍家，嚟緊意大利要出戰世盃附加賽，佢嘅表現絕對係舉足輕重。

基斯甸普列錫年少成名

「美洲虎」基斯甸普列錫年少成名，依家已貴為美國國家隊隊長，不過佢牛年運程都幾反覆，狀態好嗰陣，成為首位於歐聯決賽上陣嘅美國球員，並3度當選美國年度最佳球員，可惜佢不斷受傷患困擾，更因確診新冠肺炎而抖咗一排，影響狀態，令佢始終未能喺車仔奠定正選位置，非常黑仔，最弊係薛耶治、赫臣奧杜爾、美臣蒙特都愈來愈弗，「美國隊長」要爭位絕對唔易。

拿尼飛虎駕到

邊路「飛虎」拿尼經過3年美職生涯之後，今年1月重返歐洲球壇，加盟意甲球隊威尼斯。呢位35歲葡萄牙翼鋒首場披甲，就貢獻助攻幫威尼斯逼和安玻里，證明同「師兄」C朗一樣，即使一把年紀，仍然可以保持良好身體質素。不過，拿尼喺虎年條路應該唔易行，因為威尼斯已經9場聯賽未贏過，深受降班威脅，由於拿尼同威尼斯簽約1年半，一旦球隊不幸降班，佢下季就要踢意乙。

法卡奧龍精虎猛

綽號「老虎」嘅法卡奧真係屬虎，曾經係入球機器，但效力曼聯同車路士期間變成「病貓」，後來去土耳其搵食，幾乎被球迷遺忘。不過法卡奧勝在夠韌力，今季再戰西甲證明自己寶刀未老，踢13場聯賽有5球進帳，包括對巴塞隆拿，射入全場唯一入球，令對手教練朗奴高文被炒。身為射手嘅法卡奧揀着後衞球員嘅3號波衫，因為要向亡父致敬，佢爸爸球員時代司職後衞及着3號，法卡奧咁孝順，自然獲得眷顧。

基利安麥巴比平步青雲

「老虎仔」基利安麥巴比上年經歷大起大落，喺歐國盃16強互射12碼宴客，成為法國出局嘅罪人，但3個半月之後，卻喺歐國聯決賽射入致勝1球，協助法國奪冠。PSG兩位球星美斯、尼馬今季狀態欠佳情況下，麥巴比撐起球隊，轟入10個聯賽入球，盡顯大將之風。呢位射手將於今夏約滿，好大機會轉投皇馬，行偶像C朗球王之路。西甲崇尚進攻風格，更有利麥巴比發揮，佢嘅事業應該可以喺虎年更上一層樓。

國際球壇虎蹤處處

「虎」被朝鮮民族視為神獸，南韓又有官方稱呼為朝鮮虎或太極虎，南韓嘅隊徽就有個虎頭形象，另一設計係「猛虎弄球」，南韓國家隊實力屬亞洲頂尖，由1986年開始保持連續9次出席世盃決賽周，嚟緊2022卡塔爾世盃亦已經肯定出線，嚟緊將會係佢哋連續10次出席世盃。

至於韓職球會當中，有猛虎形象嘅係蔚山現代，其隊徽係一個虎頭，球會其中一個綽號就係「老虎」，另一個綽號為「鐵槌」，球會1983年成立，曾兩奪韓職冠軍，以及兩奪亞冠盃冠軍。

侯城

英格蘭約克郡東部球會，曾角逐英超，現於英冠聯賽角逐。球會成立於1904年，由於其主場球衣為黃黑直間，外觀酷似老虎，故有「老虎」稱號。會方亦曾希望將隊名稱為「侯城老虎」，但不獲足總批准及球迷支持，故繼續稱作侯城，不過有一份非官方刊物則自稱為「侯城老虎」。

堤格雷斯

墨超球會堤格雷斯英文名Tigres，法文就係老虎嘅意思，全名「新萊昂自治大學老虎足球會」，簡稱「老虎隊」，主場為聖尼古拉斯市大學體育場，球會成立於1960年，曾7次稱霸墨超，國內盃賽3次封王，2020年中北美洲冠軍盃冠軍，去年初打入世界冠軍球會盃決賽，對拜仁慕尼黑僅輸0比1得亞軍，可見該隊實力不弱。