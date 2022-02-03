勞倫斯競逐爭崩頭　祖高域硬撼美國兩大巨星

2021年雖然全球仍受到疫情影響，但體壇創出多項歷史佳績，令有體壇奧斯卡之稱的勞倫斯世界體育大獎的競逐亦相當激烈，賽會周三公布了最後入圍名單，去年擸走三個大滿貫的網球世界「一哥」祖高域，將硬撼東京奧運5冠王的美國飛魚迪素爾，這位塞爾維亞球星能否以此為今年沖喜一下，則有待分曉。

上月受到入境澳洲風波影響錯過了奪走「21貫」機會的祖高域，以去年奪得澳網、法網及溫網三大滿貫冠軍的氣勢，入圍年度最佳男子運動員的最後六強，但競爭對手相當厲害，當中包括在東京奧運個人奪得5面金牌的美國「水霸王」迪素爾，以及剛宣布今個賽季後退役NFL傳奇球星布雷迪可以話是主要對手，他去年贏得個人第7個超級碗冠軍；此外，早前贏得世界足球先生羅拔利雲度夫斯基、首奪F１的紅牛車神麥斯韋斯塔本及肯尼雅氣袋Eliud Kipchoge都是「有料之人」。

至於剛為澳洲創44年歷史奪得澳網女單冠軍的世界「一姐」芭蒂，則成為年度女子運動員的大熱，在入圍最後六強當中，當然最大對手相信是同胞游泳的麥基恩及美國的列迪姬，前者在東京奧運個人奪得4面金牌，而列迪姬則在東奧包辦兩項長途項目800米及1500米自由泳金牌。

在今屆競逐當中，英國運動員共有6人入圍最後名單，當中包括爭逐年度最佳突破獎的19歲美網得主華度卡奴、奧運奪金牌的跳水王子戴利，以及滑板小將布朗和單車傳奇卡維迪殊則會爭逐年度突破獎；頒獎禮將於4月揭盅。