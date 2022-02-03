文尼入咗決賽　今晚等埋沙拿

非國盃決賽最後1個席位周五(4日)凌晨揭盅，東道主喀麥隆將與埃及會師4強，爭入決賽。埃及今屆展現出強大防守力，穩守之餘再靠「非洲最強」前鋒穆罕默德沙拿突擊，踢法簡單但係非常有效，今仗面對主攻嘅喀麥隆，有望大踢反擊勇破主隊不穩防線，今場一於速戰速決，博埃及[第一隊入球]。(Now 638周五凌晨3時直播)

喀麥隆今屆非國盃一直順風順水，不過佢哋喺晉級過程中對手偏弱，但5場比賽卻只有1場能保持清白之身。

近年對賽埃及例搶先機

喀麥隆攻強於守，尤其比賽早段並唔集中，分組賽對布基納法索同埃塞俄比亞都係先失波嘅一隊，面對實力較弱球隊尚且可以反敗為勝，但今仗對住實力較高嘅埃及，隨時再被對手突擊，殺個措手不及。

埃及喺葡萄牙名帥奎羅斯帶領下，以穩守為前提，前面再靠穆罕默德沙拿打突擊，今屆5場比賽只失兩球，喺淘汰賽亦接連踢走科特迪瓦同摩洛哥兩大勁旅，證明踢法相當有效。埃及同喀麥隆近4次喺非國盃交手，埃及有3仗都可以先開紀錄，今仗可速戰速決後再睇情況出手，一於捧埃及[第一隊入球]。

直播表

周四4:45pm 澳職 紐卡素噴射機Vs布里斯班獅吼

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周五3:00am 非國盃 喀麥隆Vs埃及

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