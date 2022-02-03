敘利亞解散足協　中國網民：建議仿效

敘利亞在世盃外近兩仗連敗，臨時委員會決定解散足協行政部門以及國家隊教練團。消息一傳至內地隨即在網絡瘋傳，皆因中國隊昨仗恥辱性不敵越南，宣布出局，網民紛紛呼籲當局效法敘利亞，解散足協，砍掉重練。

敘利亞在剛過去的兩場世盃亞洲區第3圈外圍賽賽事，分別落敗予阿聯酋和南韓，連同去年11月不敵伊朗，近3仗連敗，於A組僅得2分排包尾。有見及此，當地足協臨時委員會周三（2日）宣布，解散足協行政部門，以及國家隊教練團，聲明中亦提到解僱理由，指行政部門在履行職責時未有展示應有的認真程度；教練團在近兩場敗仗中未能為球隊提供所需。

另邊廂，中國隊剛在大年初一（1日），作客歷史性不敵越南並正式出局，全國上下為之震驚，斥足協管理下的國家隊發展多年仍毫無寸進。而敘利亞解散足協的消息一傳至內地，國足隨即「躺着也中槍」，有網民籲中國足協「能不能好好學學」、「建議效仿」、「我們啥時候？趕緊的」，亦有留言建議國家體育局參考一下。有人嘗試到足協的微博專頁下發言，卻發現其已關閉帖文的留言專區，諷刺足協「連評論都關了，臉都不要了」。