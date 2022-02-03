夏薩特鹹魚翻生　皇馬食「包」賀年

周五(4日)凌晨西盃8強壓軸戰，由畢爾包主場硬撼皇家馬德里。畢爾包正宗二奶命，皇馬雖有多名南美兵未歸隊，但仍有莫迪歷及卻奧斯等戰將助陣，近年又食住「巴斯克雄獅」，今仗有力贏波晉級，小讓平半上盤捧得過。(周五凌晨4時30分開賽)

畢爾包近年擅踢盃賽，唔單止連續兩屆西盃殺入決賽，亦闖入近兩屆西超盃決賽，可惜當中只有上屆西超盃封王，其餘均屈居亞軍。畢爾包喺西盃16強鬥到加時，最終以3比2擊敗巴塞隆拿，報番上屆決賽一箭之仇，不過嗰場省兩粒嘅蒙尼恩，有傷在身今仗未必出得，難免削弱球隊進攻能力。

夏薩特艾斯高落場博表現

皇馬雖然亦有王牌賓施馬因傷上陣成疑，另外雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、卡斯米路等巴西兵，以及烏拉圭中場費達歷高華維迪，啱啱先踢完世盃外南美洲區賽事，趕唔切歸隊喺今仗披甲。

不過另一巴西國腳艾達米列達奧獲得提早歸隊，中場孖寶莫迪歷及卻奧斯趁住呢段國際賽期休養生息，馬高阿辛斯奧亦已經復操。唔好忘記仲有「鹹魚」夏薩特同艾斯高，皇馬喺16強打少一人下，就係靠呢兩位後備兵嘅入波，加時反勝艾爾切2比1，預計兩人今仗會孭飛落場，趁機爭取表現。

翻查紀錄，雙方近4次正面交鋒，「銀河艦隊」全部贏晒，包括上月西超盃決賽淨勝畢爾包2比0，莫迪歷仲射入靚波先開紀錄，擺明格食格，皇馬作客小讓平半，上盤絕對係新春最佳賀禮。