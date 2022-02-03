豪氣！阿仙奴預留19億夏天增兵

阿仙奴喺剛過去嘅冬季轉會市場並冇動作，原來係留力夏天掃貨，根據英國《太陽報》爆料，兵工廠今夏增兵預算高達1.8億鎊(約19億港元)，並已經有3大收購目標，包括2位前鋒阿歷山大伊沙克、卡維特利雲及中場魯賓尼維斯。

據悉阿仙奴今季成績有明顯進步，班主高安基開始心雄，並相信領隊阿迪達可以帶領球隊重上顛峰，所以願意開水喉畀佢大肆增兵。

由於奧巴美揚已經離隊，加上另一位射手拿卡錫迪將於今夏約滿，好可能走人，所以阿迪達最希望簽入前鋒，阿歷山大伊沙克、卡維特利雲都係佢嘅心頭好。

22歲嘅阿歷山大伊沙克現時效力皇家蘇斯達，佢今季為呢支西甲球隊喺各項賽事上陣25場入8球，雖然呢位瑞典國腳入球數字唔多，但勝在技術全面，獲得多間大球會垂青，如果兵工廠想簽入佢，可能需要動用7,500萬鎊直接買斷佢嘅合約。

至於效力愛華頓嘅前鋒卡維特利雲上季英超上陣33場入16球，今季因為傷患問題，上陣4場入3球，盛傳佢有意離隊，阿仙奴可以乘虛而入，估計呢位24歲英格蘭國腳身價達6,000萬鎊。

阿仙奴3大目標人物之中，以狼隊中場魯賓尼維斯身價比較平，但都要4,500萬鎊，呢位24歲葡萄牙國腳攻守兼備，遠射能力出眾，如果兵工廠簽到佢，可以增添入波招數。